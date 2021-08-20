Чтобы оценить вредное воздействие распространенного отбеливателя зубной эмали перекиси карбамида, ученые провели ряд лабораторных экспериментов с зубными тканями.

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Как отбеливание влияет на здоровье зубов

Оказалось, что гель с перекисью карбамида в концентрации 10% (это рекомендуемая стоматологами доза) уменьшает количество белков в зубах на 50%. Исследователи отмечают, что через интернет можно купить отбеливатели, в которых содержание этого вещества достигает 35%.

Ранее эта группа ученых исследовала влияние пероксида карбамида на зуб при эндодонтических вмешательствах (лечении каналов). Тогда они обнаружили, что это вещество может повреждать белок коллаген, входящий в состав дентина – твердой ткани зуба, расположенной под эмалью. Это побудило их проверить, проникает ли пероксид внутрь зуба при отбеливании.

Исследование показало, что распад белков эмали способствует частичному проникновению отбеливающего вещества внутрь зуба. Ученые пишут, что в таких концентрациях пероксид может повреждать клетки пульпы зуба. При использовании геля с концентрацией 35% пульпа может повредиться.

Что делать

Ученые указывают, что можно выбрать гель с концентрацией 5%, но люди часто хотят видеть мгновенный результат отбеливания и покупают слишком сильные средства.

По их мнению, при отбеливании зубов следует искать баланс между концентрацией, продолжительностью использования, желаниями человека и возможными побочными эффектами. Кроме того, авторы убеждены, что перед выходом на рынок отбеливающие средства нужно лучше исследовать, а пациенты должны больше знать об их нежелательном действии.