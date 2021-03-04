Количество вакцин против коронавируса в мире увеличивается, появляются новые и усовершенствованные. Поэтому Украина следит за потенциальными кандидатами и подписывает новые договоры о поставках.

Об этом Денис Шмигаль сообщил во время пресс-конференции. По его словам, из-за дефицита вакцин меняются цены, условия поставки, сроки и количества партий.

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Цены на вакцины против коронавируса

Премьер-министр отметил, что сегодня под неразглашением находятся цены на закупленные вакцины против коронавируса.

Денис Шмигаль “Но могу сказать, что они также меняются с течением времени, когда появляется большее количество вакцин и увеличивается конкуренция. Поэтому здесь нужен баланс: с одной стороны нужно закупить как можно больше вакцин, с другой нужно заплатить не слишком много авансов по завышенным ценам”.

Условия отбора вакцин для закупки в Украине

Шмигаль подчеркнул, что есть конкретные требования к вакцинам-кандидатам, которые можно использовать в Украине:

качественные;

должны иметь эффективность более 70%;

безопасные;

зарегистрированные в стране-производителе;

зарегистрированы одной из цивилизованных стран.

Сейчас мы можем исследовать эффективность вакцин только на год. Но когда пройдет больше времени, тогда будет понятно, нужно ли вакцинироваться каждый год, как от гриппа. Поэтому нужно ждать профессиональных выводов ученых,

– сказал Денис Шмыгаль.



План вакцинации украинцев / источник: Минздрав / инфографика 24 канала