В нем ученые из Австралии, Великобритании, Канады, Швейцарии и других стран будут разрабатывать методы лечения ментальных расстройств с применением псилоцибина, МДМА, ДМТ и других веществ.

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Финансирование Psychae Institute

Центр не является коммерческой организацией. Его первоначальный бюджет – 40 миллионов долларов. Исследования спонсируют биотехнологические компании. Ожидается, что дальше на счета центра будут поступать пожертвования, частные инвестиции и бюджетные деньги.

Psychae Institute открыли в Австралии, потому что там не нужно получать разрешение на клинические испытания. Достаточно просто уведомить соответствующие органы. Такие исследования центр намерен начать уже в следующем году.

Для чего создали новый центр

Увеличение объема научных исследований свидетельствуют о том, что психоделические вещества могут стать новым важным классом лекарств против психических расстройств и, возможно, других заболеваний. Сейчас многие люди узнают об этом и ищут доступ к псилоцибину на черном рынке или летят в Перу, чтобы выпить аяваску в неклинических условиях,

– рассказали ученые.

Ученые считают, что Psychae Institute значительно увеличит количество данных, которые подтверждают безопасность психоделиков, чтобы добиться их регистрации в глобальных регулирующих органах в качестве медикаментов.

Ранее ученые доказали, что псилоцибин эффективен против депрессии и ОКР и ПТСР.