Исследователи из Медицинской школы Университета Миннесоты изучили инфекции SARS-CoV-2 на отдельных клеточных уровнях и сделали 4 основных открытие о коронавирусе.

В новом исследовании ученые изучили различия в том, как отдельные клетки по-разному реагируют на коронавирус и на противовирусное лечение.

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4 момента, которые узнали ученые:

SARS-CoV-2 в первую очередь инфицирует 2 типа клеток верхних дыхательных путей – клетки ресничек и бокаловидных клеток; Бокаловидные клетки являются основным продуцентом провоспалительных реакций, которые часто встречаются в тяжелых случаях COVID-19; Ремдесивир эффективен в блокировании репликации вируса во всех типах клеток верхних дыхательных путей; SARS-CoV-2 очень эффективно уклоняется от первоначального обнаружения врожденной иммунной системой, но при обнаружении репликация вируса эффективно притупляется антивирусными реакциями.

Наши результаты показывают, что реснитчатые эпителиальные клетки дыхательных путей являются предпочтительным типом клеток, первоначально инфицированных SARS-CoV-2, и, что важно, ремдесивир способен снижать репликацию вируса во всех типах инфицированных клеток в этой культуральной системе,

– заявил старший автор исследования Райан Ланглуа.

Разнообразная популяция клеток в дыхательных путях человека называется "эпителием дыхательных путей". Это первая линия защиты от COVID-19. Она создает основу для иммунных реакций, которые или защищают от болезни, или наносят повреждения.

Команда Ланглуа обнаружила, что SARS-CoV-2 способен инфицировать большинство типов клеток дыхательных путей человека и определила ключевой ген, необходимый для проникновения вируса.

Как и ожидалось, мы наблюдали большое количество вариаций между различными клетками в ответ противовирусного иммунитета, что открывает путь для исследований в будущем. Это сможет лучше охарактеризовать, почему некоторые люди относительно защищены от тяжелой COVID-19 болезни,

– добавил Ланглуа.