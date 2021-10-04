Ученые из Кембриджского университета (Великобритания) показали, что так называемый белок хвостовой части играет важную роль для изменения воспоминаний у животных, которые получали пропранолол. Белок хвостовой части действует подобно каркасу для рецепторов, которые определяют силу связей между нейронами.

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Если белок расщепляется, воспоминания можно изменить, а если нет, то пропланолол не вызывает амнезию. Этим и объясняется неоднозначное действие лекарств.

Исследование было довольно жестоким

Эксперименты проводили на крысах.

Грызунов били током, после чего напоминали им об этом с помощью определенных ассоциаций.

Сразу после этого животным делали инъекции пропранолола.

Ученые надеются, что их работа не окажется напрасной и выводы исследования можно будет применить и на людях.

Считается, что долговременную память можно разделить на два типа: фактическую и инстинктивную. В первом случае человек запоминает конкретные факты, имена людей, места и тому подобное. А во втором – эмоции, связанные с людьми и событиями. К этому же типу памяти относятся навыки и умения. Ученые считают, что инстинктивная память подвергается изменениям.

Заметим, что о возможности "стирать" травматические воспоминания с помощью пропранолола узнали еще в 2004 году. Соответствующее исследование опубликовали ученые из США. Но механизм процесса оставался непонятным – ученые из Кембриджского университета только сейчас сумели восполнить этот пробел. Результаты работы представили во время 34 конференции ECNP в Лиссабоне.