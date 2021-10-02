Открыли белок, который полностью блокирует ВИЧ, Эболу и другие вирусы

Ученые из США нашли уязвимое место вирусов – точку выхода из инфицированных клеток. Оказалось, что ранее неизвестный ген буквально запирает вирусы внутри, при этом защищая здоровые клетки.

Так, исследователи нашли у мышей и обезьян ген retroCHMP3, который продемонстрировал противовирусные свойства против ВИЧ и Эбола. Этот ген кодирует соответствующий белок и нарушает способность вирусов выходить из инфицированной клетки с целью дальнейшей колонизации здоровых.

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Этот подход может стать новой стратегией для разработки противовирусных средств против многих заболеваний.

Мы были очень удивлены тем, как небольшое замедление нашей клеточной биологии сводит на нет репликацию вируса,

– заявил соавтор исследования Нельс Элде.

В отличие от мышей и обезьян у человека есть оригинальный ген CHMP3, который играет ключевую роль в жизненно важных клеточных процессах. В частности он поддерживает целостность мембран, межклеточную коммуникацию и деление клеток.

Результаты исследования

Благодаря CHMP3 ученые добились блокировки вируса иммунодефицита человека, но при этом нарушились важные клеточные функции, что привело к гибели клеток.

Тогда команда решила найти другой подход. Они добились того, чтобы человеческие клетки начали экспрессировать retroCHMP3, а затем заразили их ВИЧ. Это заблокировало вирус, предотвратив дальнейшее инфицирование.

Терапия не спровоцировала никаких побочных эффектов в метаболических сигналах и клеточных функциях.

Ученые продолжат исследовать эту терапию для борьбы с другими вирусами, которые используют подобный путь инфицирования.