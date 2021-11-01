Ученые из Техасского университета открыли новую причину остановки клеточного цикла. Они продемонстрировали, что происходит в клетке во время стрессового события и определили ключевой белок, который регулирует этот процесс.

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Клеточный цикл состоит из нескольких стадий: из состояния покоя клетка начинает увеличиваться в размерах, копирует свой генетический материал и делится на две дочерние клетки. Некоторые стрессовые события, например голод, могут остановить процесс. Чаще это происходит перед репликацией (копированием генетического материала).

Ученые исследовали клеточные циклы дрожжевых клеток на фоне отсутствия питания. Они обнаружили, что некоторые клетки останавливаются на других стадиях. И все из-за белка Xbp1.

Результаты исследования:

Большинство клеток вошли в состояние покоя на ожидаемой стадии перед репликацией.

Но примерно 7% сделали это в другое время. В таких клетках наблюдалось избыточное количество белка Xbp1.

Присутствие Xbp1 вызвало остановку цикла даже на фоне высокой активности Cdk1 белка, стимулирующего пролиферацию клеток.

Последующие исследования показали, что уровень Xbp1 не статический и изменяется после каждого стрессового события и зависит от продолжительности.

Это было настолько предсказуемо, что мы могли определить, каким стрессовым событиям подвергалась клетка,

– заявили исследователи.

Теперь ученые планируют найти аналог Xbp1 у млекопитающих и продолжить свое исследование.

Открытие механизма остановки клеточного цикла позволит фундаментально изменить медицину. К примеру, ускорить заживление ран можно будет путем стимуляции деления клеток, а в случае рака, когда происходит аномальное деление, можно будет полностью остановить этот процесс, не прибегая к химиотерапии.