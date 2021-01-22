В мире примерно 400 миллионов людей живут с потенциальными заболеваниями крови из-за дефицита определенных ферментов. Стэнфордские ученые раскрыли механизм тяжелой формы распространенного заболевания кровеносной системы.

Болезнь с труднопроизносимым названием дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы является довольно распространенной патологией кроветворения, которая у одних пациентов протекает бессимптомно, а у других приводит к анемии, желтухе, почечной недостаточности и другим проблемам. В новом исследовании команда стала более детально изучать структуру G6PD и ее зависимость от мутаций, пишет Medical Express.

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Роль аминокислот

Известно, что если функция G6PD нарушена, то эритроциты разрушаются.

Наблюдения показали, что мутации разрушают связи в цепочке аминокислот, которые помогают стабилизировать G6PD. Этот механизм работает по принципу домино и искажает структуру фермента.

Мы уже давно работали над этой проблемой, но не понимали, какой именно препарат нужно разработать,

– заключил автор исследования Соича Вакацуки.

Справка: Сейчас дефицит глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы лечат переливанием крови или трансплантацией костного мозга.

Перспективы открытия

Другие группы ученых успешно работают над созданием экспериментальной терапии для легких форм болезни (второго и третьего типа), однако в самых тяжелых случаях, как показали предварительные эксперименты, она не работает.

Новое понимание механизма развития тяжелой формы болезни позволит разработать эффективные препараты, уверены авторы.