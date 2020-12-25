Открыли новый класс антибиотиков, который эффективен против устойчивых бактерий
Ученые разработали новый класс антибиотиков, эффективный против широкого спектра бактерий. Но интереснее на самом деле то, что он обходит антибиотикорезистентность.
Ученые подошли к созданию антибиотиков совершенно по-новому и нашли способ избежать развития антибиотикорезистентности. Исследование об этом опубликовано в журнале Nature.
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Антибиотикорезистентность – это устойчивость к антибиотикам, постепенно возникает вследствие их потребления. То есть если у человека возникла устойчивость к определенному классу антибиотиков, они ему уже не помогут, поскольку просто будут неэффективными. В ВОЗ считают эту проблему одной из 10 крупнейших угроз общественному здоровью человечества.
Согласно прогнозам, к 2050 году устойчивые к антибиотикам инфекции могут ежегодно забирать около 10 миллионов жизней. Ежегодно расширяется список бактерий, которые становятся устойчивыми к лечению всеми имеющимися вариантами антибиотиков. В мире уже есть потребность в новых классах таких препаратов.
Что известно о новом класс антибиотиков и чем он отличается от предыдущих
Ученые из Вистаровского института создали новый вид препаратов, которые называются иммуно-антибиотиками двойного действия (DAIAs).
Уже имеющиеся и используемые антибиотики нацелены на основные бактериальные функции, учитывая синтез нуклеиновой кислоты и белка, построение клеточной мембраны и метаболические пути. Однако бактерии запросто приобретают устойчивость к лекарствам – бактериальная мишень подвергается мутации, в результате чего препарат просто становится недействительным.
Поэтому американские ученые подошли к делу креативно и захотели научить антибиотики играть сразу на два фронта. Они решили, что использование иммунной системы одновременно с лечением затрудняет развитие устойчивости бактерий.
- Ученые сосредоточились на метаболическом пути, который является важным для большинства бактерий, но отсутствует у человека, что делает его идеальной мишенью для развития устойчивости к антибиотикам. Этот путь отвечает за биосинтез изопреноидов – это такие молекулы, которые необходимы для выживания клеток в большинстве патогенных бактерий.
- Поэтому ученые нацелились на важный фермент биосинтеза изопреноидов IspH как на потенциальный способ перекрытия этого пути и уничтожения микробов. Учитывая широкое присутствие IspH в бактериальном мире, этот подход может быть нацелен на широкий спектр бактерий.
- Исследователи использовали компьютерное моделирование для скрининга нескольких миллионов коммерчески доступных соединений и выбрали те, которые лучше тормозят функцию IspH.
- Поскольку ранее доступне ингибиторы IspH не могли проникать через клеточную стенку бактерий, ученым удалось обнаружить и синтезировать новые ингибиторы IspH, которые все-таки смогли попасть внутрь.
- Во время исследования ингибиторы IspH стимулировали иммунную систему значительно сильнее и по-другому нацеливаться на уничтожение бактерий, чем доступные ныне лучшие в своем классе антибиотики.
- При тестировании in vitro на устойчивых к антибиотикам бактериях, DAIAs превосходили традиционные антибактериальные препараты. Ученые добавили, что они оказались нетоксичными для клеток человека.
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