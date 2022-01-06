Для этого ученые использовали молекулы, называемые ретронами. Их можно использовать для редактирования генов в разных типах клеток – от грибов до клеток человека.

Актуально Как успокоиться: эффективные методы борьбы с тревогой

Как редактируют геном сейчас

Большинство современных технологий редактирования генов, основанных на системе CRISPR, включают вырезание участка ДНК из генома клетки, а затем введение нового генетического материала, так называемого "матричная ДНК".

Поскольку клетка восстанавливает места, где ген был разрезан, матричная ДНК интегрируется.

Эту матричную ДНК обычно производят в лаборатории, а затем вводят в клетки извне. Белок, разрезающий геном клетки называется Cas9 и его доставляют отдельно.

Ни Cas9, ни матричная ДНК не проникают в каждую клетку, что ограничивает эффективность редактирования генов CRISPR.

В чем преимущество ретронов

Ретроны работают как "заводы" ДНК, производя многочисленные копии матричной ДНК изнутри клеток. Более того, эти молекулы можно доставлять вместе с другими компонентами CRISPR, так что клетки получают весь материал, необходимый для редактирования генов одновременно – генетические коды ДНК-матрицы, Cas9 и молекулы, помогающие исследователям отслеживать внесенные изменения.

Это значит, что ученым нужно ввести только один элемент в каждый центр. Это значительно упрощает процесс и открывает дверь для новых типов экспериментов.