Старые клетки могут накапливаться в тканях и способствовать появлению физических признаков старения и развитию болезней. Ученые уже высказывали предположение, что удаление из тканей таких клеток потенциально может стать методом лечения.

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В здоровых тканях клетки иммунной системы предупреждают появление скоплений старых клеток. Однако сбой этого механизма очистки может приводить к появлению избытка данных клеток.

Новое исследование

В новом исследовании ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско ставили целью активировать природные Т-киллеры. Это клетки, которые в норме отвечают за очищение организма от старых клеток с повреждениями ДНК, которые нельзя исправить. Однако они могут становиться менее активными с возрастом и при ожирении.

Иммунотерапия замедляет старение

Авторы исследования обнаружили липиды, которые способны активировать Т-киллеры. Их эффект они проверили в эксперименте на мышах с различными болезнями. У животных с ожирением в результате лечения улучшился уровень сахара в крови, а при фиброзе легких уменьшилось количество поврежденных клеток в органах. Кроме того, мыши, получившие экспериментальные лекарства, жили дольше животных из контрольной группы.

Далее ученые провели эксперименты на культурах тканей человека. Они показали, что Т-киллеры под действием иммунотерапии потенциально могут очищать от старых клеток и человеческий организм.