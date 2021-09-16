Открыли растительный вирус, способный остановить рак

Ученые создали из вируса мозаики коровьего гороха наночастицы. Доклинические испытания показали, что они могут предотвратить развитие метастазов опухолей молочных желез, легких и меланомы.

Вполне возможно, что новый подход может оказаться эффективным способом профилактики рака в период ремиссии. По крайней мере так считают авторы исследования.

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Метастазы в легких от очаговой опухоли считаются самыми распространенными, при этом они трудно поддаются лечению. Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего хотели найти способ предотвратить развитие метастазов в этих органах, чтобы повысить шансы на выживание онкобольных пациентов.

Что известно о новом виде лечения

Ученые разработали экспериментальное лечение основанное на растительном вирусе мозаики коровьего гороха, который запускает усиленный иммунный ответ и повышает естественные способности организма бороться с раком. Полученные наночастицы нацеливаются на белок S100A9, повышенная экспрессия которого ассоциируется с ростом опухоли. Препарат вводят в виде простой инъекции.

Результаты экспериментов

Эксперименты на моделях мышей с меланомой и тройным негативным раком молочной железы показали резкое снижение роста опухоли и ее распространения метастазами в легкие.

Когда препарат вводили мышам с уже присутствующими в легких метастазами, то признаки рака сокращались, а продолжительность жизни грызунов повышалась.

В данных условиях любое положительное изменение в выживании и степени метастазирования довольно удивительное явление, поскольку терапия оценивалась против очень агрессивных клеточных линий,

– заявил соавтор работы Эрик Чанг.

Пока результаты выглядят очень перспективными. В дальнейшем ученые рассматривают применение терапии, как профилактической меры для пациентов с высоким риском рецидива после удаления опухоли. В дальнейших исследованиях планируется оценить потенциал и безопасность метода для человека, а также изучить сочетание препарата с химиетерапией, лучевой терапией и иммунотерапией.