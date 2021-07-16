Существует гипотеза, что в изолированном состоянии определенные химические вещества каннабиса не так эффективны, как в оригинальной растительной форме. Но до сих пор научных доказательств этого предположения было мало.

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В каннабисе содержатся сотни различных химических соединений. Хорошо известны два самых активных из них: тетрагидроканнабинол (ТГК) и каннабидиол (КБД)

ТГК отвечает за психоактивный эффект,

КБД находит все большее применение в медицине.

Другой класс веществ в каннабисе – терпены, которых в растении более сотни видов. В частности, эта молекула отвечает за характерный запах марихуаны.

Специалисты из Университета медицинских наук Аризоны изучили влияние четырех видов терпенов: альфа-гумулена, гераниола, линалоола и бета-пинена. Они проводили эксперименты с клеточными культурами и на мышах.

Оказалось, что все эти терпены активируют рецепторы CB1R – самые распространенные рецепторы каннабиноидов в организме человека.

Результаты исследования:

Все четыре вида терпенов снижали болевые ощущения у мышей.

Реакция на боль у животных снизилась наиболее значительно, когда терпены соединялись с WIN55,212-2, синтетическим каннабиноидом, который ученые использовали для стимулирования каннабиноидных рецепторов.

Отдельно терпены и WIN55,212-2 оказывали заметно более слабый эффект.

Отличие в полученном результате исследователи объяснили другой методологией экспериментов. Исследователи отметили, что полученные ими результаты необходимо еще проверить и подтвердить.