Открыли важные детали вируса герпеса: это поможет создать вакцину

Ученые обнаружили новые важные детали в работе механизма инфицирования вируса простого герпеса. Теперь ученые смогут создать долгожданную вакцину.

Согласно подсчетам ВОЗ, вирусом герпеса первого типа инфицированы 2/3 обитателей планеты. Разобравшись в том, как вирус инфицирует здоровые клетки и размножается, появилась возможность разработать вакцину.

К теме Эта простая привычка снизит риск развития рака в разы

Вирус простого герпеса первого типа вызывает лихорадку на губе и может провоцировать генитальный герпес. В ВОЗ подсчитали, что ВПГ-1 инфицированы 67% населения мира в возрастной группе до 50 лет.

Не просто красное пятнышко: почему герпес является опасным вирусом

Помимо постоянных рецидивов и изнурительных симптомов, вирус простого герпеса может провоцировать редкие, но тяжелые осложнения, в частности слепоту и воспаление мозга.

Кроме того, носители вируса герпеса имеют повышенные риски развития деменции.

Как распространяется герпес

Известно, что ВПГ-1 распространяется, захватывая молекулярные механизмы инфицированных клеток человека. Для репликации вируса необходимы белки. Например, киназы прикрепляют небольшую метку к белку, который они контролируют, а фосфатазы, наоборот, ее удаляют. Чтобы перепрограммировать метаболизм клетки, вирусы часто захватывают эти белки. О киназах известно значительно больше, чем о фосфатазах, поэтому ученые решили выяснить, что и к чему.

Они обнаружили, что важную роль в распространении вируса играет белок pUL21, который связывает фосфатазы и другие белки клеток хозяина. Тогда осталось определить, что позволяет pUL21 захватывать сразу несколько различных белков.

Во время экспериментов оказалось, что причина в форме, которая напоминает гибкую и жесткую струну: одним концом pUL21 связывается с фосфатазой, а вторым – с другим белком. В результате фосфатаза начинает управлять вторым белком, поддерживая производство вирусных копий.

Понимая, как вирусные белки взаимодействуют с белками клеток хозяина, можно создать вакцины и лекарства против герпеса,

– заявили авторы исследования.

Это открытие – действительно важный шаг к разработке эффективной вакцины. Надеемся, что в ближайшее время человечество увидит первого кандидата.