Группа ученых обнаружила, что созданная ими жировая молекула эффективна против обезьяньей версии ВИЧ. Возможно, это позволит использовать ее для лечения СПИДа и предотвращения ВИЧ-инфекции.

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Сложность лечения ВИЧ

Возбудитель ВИЧ относится к медленным РНК-вирусам семейства ретровирусов, то есть, он отличается длительным инкубационным периодом и длительным, медленным течением. Размер вируса колеблется в пределах 100 – 120 нанометров, он имеет шарообразную форму.

За последние несколько десятилетий ученые-медики узнали больше о болезни и вирусах, стоящих за ней, и разработали множество методов лечения инфицированных людей. Но во всех схемах лечения пациенты должны принимать лекарства всю жизнь. Новая попытка китайских ученых может избавить пациентов от бесконечного приема таблеток.

Новое открытие ученых

Для создания жировой молекулы LP-98 исследователи объединили холестерин с аминокислотами. Что же обнаружили ученые:

Введение определенного количества этой молекулы обезьянам до контакта с вирусом иммунодефицита обезьян (SIV) предотвращало распространение инфекции.

Также новая жировая молекула предотвращает гибридные инфекции (ВИЧ, смешанный с SIV).

Введение жировой молекулы уже инфицированным макакам снизило их вирусную нагрузку до неопределенного. А защита от вируса сохранялась даже после прекращения лечения.

Команда экспертов планирует продолжить свою работу, чтобы выяснить, насколько хорошо их молекула работает на человеке.

Ранее в Соединенных Штатах Америки впервые одобрили инъекционный препарат для профилактики ВИЧ. Препарат будет иметь большое значение для борьбы с этой инфекцией во всем мире.