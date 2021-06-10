Ежегодно 5,5 миллиона украинцев получают листы нетрудоспособности. Это стоит государству более 18 миллиардов гривен.

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При этом часть больничных выдавались людям, которые были на самом деле здоровыми.

Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев,

– говорится в сообщении министерства.

Как получить электронный больничный

Прийти к врачу на осмотр,

Врач должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверить его КЕПом.

Далее вы получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадет в реестр Пенсионного фонда.

Там формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому начисляют выплаты.

Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.

До конца лета все медицинские учреждения Украины постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. По всей стране е-больничные должны заработать уже 1 сентября этого года.

Внимание! Больничный будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы – каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения.