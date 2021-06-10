В Украине заработали электронные больничные: как получить больничный онлайн

В Украине наконец заработали электронные больничные. Все медицинские учреждения должны формировать больничные в электронном виде уже 1 сентября 2021 года.
Ежегодно 5,5 миллиона украинцев получают листы нетрудоспособности. Это стоит государству более 18 миллиардов гривен.
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При этом часть больничных выдавались людям, которые были на самом деле здоровыми.
Цифровизация больничных сохранит Украине миллиарды гривен. Благодаря электронным больничным удастся уничтожить коррупционные злоупотребления в этой сфере. А также сэкономить бумагу, время и средства украинцев,
– говорится в сообщении министерства.
Как получить электронный больничный
- Прийти к врачу на осмотр,
- Врач должен создать электронное медицинское заключение о временной нетрудоспособности в реестре и заверить его КЕПом.
- Далее вы получите сообщение от E-health. Оттуда через несколько секунд больничный попадет в реестр Пенсионного фонда.
- Там формируется электронный листок нетрудоспособности — это именно тот документ, по которому начисляют выплаты.
- Об этом также поступит сообщение на телефон, уже от ПФУ.
До конца лета все медицинские учреждения Украины постепенно будут переходить на формирование электронных медицинских заключений о временной нетрудоспособности. По всей стране е-больничные должны заработать уже 1 сентября этого года.Внимание! Больничный будет иметь фиксированный срок. Сейчас в стране работают протоколы – каждая болезнь в среднем имеет соответствующее количество дней для лечения.