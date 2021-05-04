Врач Светлана Костинчук сообщила, что овальное окно является физиологической структурой сердца, которая существует у всех плодов и новорожденных.

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Что такое овальное окно? Это небольшое отверстие, расположенное в перегородке, которая является стенкой между двумя верхними камерами сердца (предсердиями).⠀⠀⠀⠀

Так, в утробе матери легкие плода еще не функционируют, поэтому кровоснабжение происходит "обходным" путем:

Пуповина доставляет обогащенную кровь в правое предсердие,

Оттуда, через овальное отверстие, большая часть крови переходит в левое предсердие,

Затем в левый желудочек и циркулирует по всему телу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Овальное окно – это не патология!

Когда ребенок рождается, делает первый вдох и легкие начинают работать. Тогда циркуляция крови через сердце меняется. Давление крови заставляет овальное окно закрыться. Чаще всего это происходит в первые дни жизни, однако иногда овальное окно остается открытым у детей первого года жизни и может закрыться позже. Это не является патологией,

– заявила педиатр.⠀

По словам медика, даже у 15 – 25% подростков и взрослых овальное окно остается открытым.⠀⠀

Наличие открытого овального окна протекает бессимптомно, не выслушивается шум стетоскопом, не вызывает синюшности кожи и не влияет на развитие ребенка.

"В редких случаях, когда размеры открытого овального окна большие (более 7 мм), это может нарушать нормальный ток крови, поэтому требует консультации кардиолога и определения тактики лечения", – добавила Светлана Костинчук.