Врач Светлана Костинчук сообщила, что овальное окно является физиологической структурой сердца, которая существует у всех плодов и новорожденных.
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Так, в утробе матери легкие плода еще не функционируют, поэтому кровоснабжение происходит "обходным" путем:
- Пуповина доставляет обогащенную кровь в правое предсердие,
- Оттуда, через овальное отверстие, большая часть крови переходит в левое предсердие,
- Затем в левый желудочек и циркулирует по всему телу.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
Овальное окно – это не патология!
Когда ребенок рождается, делает первый вдох и легкие начинают работать. Тогда циркуляция крови через сердце меняется. Давление крови заставляет овальное окно закрыться. Чаще всего это происходит в первые дни жизни, однако иногда овальное окно остается открытым у детей первого года жизни и может закрыться позже. Это не является патологией,
– заявила педиатр.⠀
По словам медика, даже у 15 – 25% подростков и взрослых овальное окно остается открытым.⠀⠀
Наличие открытого овального окна протекает бессимптомно, не выслушивается шум стетоскопом, не вызывает синюшности кожи и не влияет на развитие ребенка.
"В редких случаях, когда размеры открытого овального окна большие (более 7 мм), это может нарушать нормальный ток крови, поэтому требует консультации кардиолога и определения тактики лечения", – добавила Светлана Костинчук.