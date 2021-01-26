Как отличается психологическое состояние разных поколений: исследование
Ученые проанализировали психологическое состояние двух старейших поколений – бэби-бумеров и поколения Z. Исследователи установили возраст, в котором нужно сильнее всего заботиться о своем психологическом здоровье.
Источник: Psychological Medicine
К теме Как коронавирус влияние на психику людей: новое исследование
Ученые из Института социальных исследований Университетского колледжа Лондона проанализировали данные, собранные за последние 4 десятилетия. В общем анализ охватил более 28 тысяч взрослых людей, которые участвуют в различных британских исследованиях. Ученые изучали рассказы участников о своем психическом состоянии возрасте от 23 до 69 лет.
Респондентов разделили на 3 группы:
- представители поколения Х,
- бэби-бумеры, рожденные после 1958 года
- бэби-бумеры, рожденные после 1946-го.
Ученые обнаружили, что представители поколения X более подвержены психологическим расстройствам, чем бэби-бумеры. Возможно потому, что они вышли на рынок труда в конце 1980-х и начале 1990-х, в период рецессии и высокой безработицы. Кроме этого, им труднее найти жилье.
В 1 и 2 групп уровень стресса постепенно снижался с 20 до 30 лет, а вот в 3 группе наоборот постепенно рос. Но абсолютно у всех участников уровень тревоги и стресса, а также чистота появления психологических проблем со временем начали повышаться с возрастом 46 – 53 лет.
Результаты исследования
- У представителей поколения Х психологические проблемы встречались чаще. 16% респондентов сообщали о наличии расстройств в возрасте 26 лет, в 30 лет этот показатель снижался до 14%. В 34 года он рос снова до 16%, до 19% – в 42 года, до 20% – в 46 лет.
- Среди рожденных после 1958 года распространенность заболеваний составляла 10% в возрасте 23 лет. Затем она снизилась до 8% в 33 года. А после поднималась: до 13% в возрасте 42 лет и до 15% в 50 лет.
- Для тех, кто родился в 1946 году, уровень психологических расстройств неуклонно рос: с 6% в возрасте 36 лет до 12% в 43 года и до 19% в 53 года. Среди них также наблюдалось снижение уровня психологических расстройств начиная с 60-летнего возраста. Распространенность психических заболеваний падала с 18% в возрасте 60-64 лет до 15% в 69 лет.
- Самый высокий уровень психических расстройств был среди женщин. Например, среди представительниц поколения Х женщины на 6% чаще имели проблемы с психическим здоровьем, чем мужчины. Бэби-бумеры, которые родились в 1958 году, на 8% чаще. А те, которые родились в 1946 году, на 10% чаще имели психические болезни, чем мужчины.
Поделиться новостью