Ученые проанализировали психологическое состояние двух старейших поколений – бэби-бумеров и поколения Z. Исследователи установили возраст, в котором нужно сильнее всего заботиться о своем психологическом здоровье.

Источник: Psychological Medicine

К теме Как коронавирус влияние на психику людей: новое исследование

Ученые из Института социальных исследований Университетского колледжа Лондона проанализировали данные, собранные за последние 4 десятилетия. В общем анализ охватил более 28 тысяч взрослых людей, которые участвуют в различных британских исследованиях. Ученые изучали рассказы участников о своем психическом состоянии возрасте от 23 до 69 лет.

Респондентов разделили на 3 группы:

представители поколения Х, бэби-бумеры, рожденные после 1958 года бэби-бумеры, рожденные после 1946-го.

Ученые обнаружили, что представители поколения X более подвержены психологическим расстройствам, чем бэби-бумеры. Возможно потому, что они вышли на рынок труда в конце 1980-х и начале 1990-х, в период рецессии и высокой безработицы. Кроме этого, им труднее найти жилье.

В 1 и 2 групп уровень стресса постепенно снижался с 20 до 30 лет, а вот в 3 группе наоборот постепенно рос. Но абсолютно у всех участников уровень тревоги и стресса, а также чистота появления психологических проблем со временем начали повышаться с возрастом 46 – 53 лет.

Результаты исследования