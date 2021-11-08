Эксперты отмечают: обращаясь к врачу с подозрением на определенную болезнь необходимо указать любые нюансы. Поэтому стоит внимательно прислушаться к своему телу.

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Похожие симптомы туберкулеза и COVID-19:

повышенная температура тела;

длительный кашель;

слабость.

Исключить наличие туберкулеза может лишь врач

Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.

Туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты,

– отметили в ведомстве.



Сравнение симптомов туберкулеза и коронавируса / инфографика Центр общественного здоровья

Важно! Туберкулез распространяется от человека к человеку воздушно-капельным путем. Любой может заболеть туберкулезом, если вдохнет капли с туберкулезными бактериями.

Но в основную группу риска попадают люди, которые: