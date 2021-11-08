Эксперты отмечают: обращаясь к врачу с подозрением на определенную болезнь необходимо указать любые нюансы. Поэтому стоит внимательно прислушаться к своему телу.

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Похожие симптомы туберкулеза и COVID-19:

  • повышенная температура тела;
  • длительный кашель;
  • слабость.

Исключить наличие туберкулеза может лишь врач

Чтобы исключить туберкулез, нужно не затягивать с обращением за медицинской помощью. Врачи проведут дополнительные скрининги и обследования.

Туберкулез – излечимое заболевание. Главное – регулярно принимать назначенные врачом препараты,
– отметили в ведомстве.


Сравнение симптомов туберкулеза и коронавируса / инфографика Центр общественного здоровья

Но в основную группу риска попадают люди, которые:

  • живут в стране или районе с высоким уровнем туберкулеза, или приезжают из таких местностей;
  • имели длительный тесный контакт с человеком с туберкулезом;
  • болеют ВИЧ;
  • живут в условиях перенаселения;
  • имеют заболевание, которое ослабляет иммунную систему, например, сахарный диабет;
  • имели процедуры, ослабляющие иммунную систему, такие как химиотерапия;
  • люди молодого или пожилого возраста, иммунная система которых, как правило, слабее, чем у взрослых;
  • из-за образа жизни (например, из-за употребления наркотических веществ, злоупотребления алкоголем или беспризорности) имеют плохое самочувствие или несбалансированный рацион.