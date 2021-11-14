В Министерстве здравоохранения напомнили разницу между сезонным гриппом и коронавирусом. Там подчеркнули, что оба недуга – респираторные заболевания, вызываемые разными вирусами.

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Причина первого – вирусы гриппа, второго – коронавирус, который впервые обнаружили в 2019 году. Оба могут передаваться от одного человека к находящемуся рядом.

Справка. Отмечается, что по последней информации, вероятнее всего, COVID-19 распространяется легче гриппа.

Коронавирус vs грипп

В ведомстве отмечают, что по сравнению с гриппом, COVID-19 может вызвать более серьезные последствия для здоровья. Кроме того, человек, инфицированный коронавирусом, может иметь более длительный бессимптомный период и также дольше может быть заразен для других.

В то же время, определить, чем именно болеет человек только на основе симптомов, невозможно. Особенно, если учитывать, что COVID-19 может иметь широкий спектр симптомов. Для подтверждения точного диагноза необходимо тестирование,

– сообщили в Минздраве.

Важно, что человек может быть инфицирован двумя вирусами одновременно и иметь симптомы как гриппа, так и COVID-19. Также оба заболевания могут проходить бессимптомно.

Общими симптомами могут быть:

повышенная температура или лихорадка/ощущение озноба;

кашель;

усталость;

одышка и затрудненное дыхание;

боль в горле;

насморк и заложенность носа;

боли в мышцах;

головная боль;

рвота и диарея;

потеря вкуса и запаха (хотя чаще встречается при COVID-19).

С момента инфицирования и появления симптомов может пройти один и более дней. В обоих случаях инфицированный человек может выделять и распространять вирус до появления видимых симптомов. Однако симптомы COVID-19 могут проявляться дольше, чем симптомы гриппа.

В случае с коронавирусом, человек может быть заразным дольше, чем больные гриппом.

Как уберечь себя и близких

Единственная защита от этих болезней – вакцинация. В Минздраве отмечают, что все доступные в Украине вакцины от гриппа безопасные и эффективные против штаммов вируса. Кроме того, вакцинация против гриппа защищает от осложнений коронавируса.

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Не следует отказываться от прививки против гриппа, если вы планируете вакцинироваться от COVID-19. Более того, это можно сделать одновременно.