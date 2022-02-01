Отличить коронавирус от другого острого респираторного заболевания можно с помощью тестирования. Об этом в эфире "Завтрака с 1+1" отметил главный санитарный врач страны Игорь Кузин.

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Альтернативных путей, как отличить – это Омикрон или острая респираторная вирусная инфекция, кроме тестирования, не существует. Можно использовать быстрые тесты почти на всю респираторную группу, например на вирусы гриппа, или быстрые тесты на определение коронавируса. Поэтому тестирование – единственный путь для того, чтобы поставить верный диагноз,

– заявил Кузин.

Течение болезни зависит от многих факторов

Известно, что дети легче переносят коронавирус, чем взрослые. При этом у детей гораздо чаще наблюдается повышение температуры. Игорь Кузин добавил, что существует и зависимость течения COVID-19 от наличия сопутствующих заболеваний и прививок.

Он отметил, что от тяжелых рисков заболевания помогает защитить вакцинация.

Омикрон может стать последним штаммом при одном условии

Кузин считает, что для того, чтобы штамм Омикрон стал последним, весь мир должен выполнить амбициозную цель по вакцинации 70% населения.

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