Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Источник:Минздрав
Коронавирус часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или вызывающими схожие симптомы. И аллергия не исключение.
Приближается весна, а это значит, что аллергиков ожидает куча возбудителей. Тем временем, заболеваемость коронавирусом еще не спала, поэтому некоторые люди могут перепутать симптомы.
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Как отличить коронавирус от сезонной аллергии
Так, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с COVID-19.
Если вы чувствуете потерю вкусов и запахов, это уже не аллергия, а коронавирус. Между тем, если чешутся глаз и есть слезотечение – это точно свидетельствует об аллергической реакции.
Больше симптомов можно увидеть в инфографике.
Симптомы коронавируса и аллергии / Инфографика Минздрав
Что делать, если не можете разобраться в симптомах
Обратитесь к своему семейному врачу и честно сообщите ему свои симптомы. При необходимости он направит вас на ПЦР-тестирование.
Если идете на прием, то обязательно:
- используйте средства индивидуальной защиты,
- избегайте больших скоплений людей,
- держите дистанцию,
- согласуйте с врачом время приема, чтобы не ждать в очереди и не распространять COVID-19.