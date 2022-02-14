Коронавирус часто можно спутать с другими вирусными заболеваниями или вызывающими схожие симптомы. И аллергия не исключение.

Приближается весна, а это значит, что аллергиков ожидает куча возбудителей. Тем временем, заболеваемость коронавирусом еще не спала, поэтому некоторые люди могут перепутать симптомы.

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Как отличить коронавирус от сезонной аллергии

Так, сезонная аллергия также может вызвать кашель, насморк и усталость. А вот повышение температуры все же чаще встречается у людей с COVID-19.

Если вы чувствуете потерю вкусов и запахов, это уже не аллергия, а коронавирус. Между тем, если чешутся глаз и есть слезотечение – это точно свидетельствует об аллергической реакции.

Больше симптомов можно увидеть в инфографике.

Симптомы коронавируса и аллергии / Инфографика Минздрав

Что делать, если не можете разобраться в симптомах

Обратитесь к своему семейному врачу и честно сообщите ему свои симптомы. При необходимости он направит вас на ПЦР-тестирование.

Если идете на прием, то обязательно: