Например, маниакальная склонность к чистоте и уверенность в преступлениях, которые человек не совершал, – все это является признаками обсессивно-компульсивного расстройства.
Важно Как снизить риск развития молочницы
Однако если навязчивые идеи вызывают беспокойство, например, из-за проблем на работе или в личной жизни, они вряд ли станут медицинской проблемой. А вот компульсивное (навязчивое) поведение может вызвать беспокойство.
Как отличить болезнь от особенностей психики
Как самостоятельно выяснить, с чем столкнулись: с особенностями психики или с самой настоящей болезнью? Ученые считают, что у ОКР и просто навязчивых мыслей есть 3 основных различия.
- Проверьте, мешают ли навязчивые мысли вашей повседневной жизни. Если не мешают, скорее всего, это не ОКР.
- Можете вы контролировать свои мысли или нет? Для человека без ОКР собственные навязчивые идеи обычно вызывают беспокойство, часто кажутся ему частью личности. А вот люди с ОКР имеют совсем другой опыт: навязчивые мысли их беспокоят, они хотели бы избавиться от них, но не могут этого сделать.
- У человека с ОКР навязчивая идея всегда сочетается с компульсией, то есть с навязчивым действием. Попытайтесь определить, возникает ли у вас компульсивное поведение из-за навязчивой мысли или в ответ на нее.
Что же теперь делать
Если вам плохо, если вас беспокоит ваше состояние, независимо от диагноза, стоит обратиться к врачу. С помощью профессионала вы научитесь контролировать эмоции и справляться с тревогой.
Что такое ОКР
Когда человек болеет этим недугом, его сердце начинает биться чаще, руки потеют, а в голове появляются картины с негативным развитием событий. Иногда чувствовать тревогу – это нормально. Однако постоянная тревога является предвестником неврозов, то есть заболеваний психики.
К таким нарушениям приводит большая нагрузка на основные нервные процессы – возбуждение и торможение. Одним из психических расстройств является обсессивно-компульсивное расстройство.
Обсессивно-компульсивное расстройство – это заболевание, которое приучает человека к бессмысленным ритуалам и внушает невероятный страх нарушить последовательность действий.
Симптомы ОКР
Они могут быть легкими, умеренными или тяжелыми: тревога, повышенная озабоченность, неопределенность. Обычно они усиливаются во время стресса. Навязчивые идеи можно разделить на 4 условных подгруппы:
- Чрезмерный страх перед микробами или заражением.
- Нежелательные, запрещенные или табуированные мысли о сексе, религии.
- Агрессивные мнения относительно себя или людей.
- Страсть к идеальному порядку или симметрии.
Так, страх перед микробами может заставить человека постоянно мыть руки и протирать их антисептиками. То есть не просто несколько раз в день – перед едой и после улицы, а бесконечно и при любых обстоятельствах.