Например, маниакальная склонность к чистоте и уверенность в преступлениях, которые человек не совершал, – все это является признаками обсессивно-компульсивного расстройства.

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Однако если навязчивые идеи вызывают беспокойство, например, из-за проблем на работе или в личной жизни, они вряд ли станут медицинской проблемой. А вот компульсивное (навязчивое) поведение может вызвать беспокойство.

Как отличить болезнь от особенностей психики

Как самостоятельно выяснить, с чем столкнулись: с особенностями психики или с самой настоящей болезнью? Ученые считают, что у ОКР и просто навязчивых мыслей есть 3 основных различия.

Проверьте, мешают ли навязчивые мысли вашей повседневной жизни. Если не мешают, скорее всего, это не ОКР. Можете вы контролировать свои мысли или нет? Для человека без ОКР собственные навязчивые идеи обычно вызывают беспокойство, часто кажутся ему частью личности. А вот люди с ОКР имеют совсем другой опыт: навязчивые мысли их беспокоят, они хотели бы избавиться от них, но не могут этого сделать. У человека с ОКР навязчивая идея всегда сочетается с компульсией, то есть с навязчивым действием. Попытайтесь определить, возникает ли у вас компульсивное поведение из-за навязчивой мысли или в ответ на нее.

Что же теперь делать

Если вам плохо, если вас беспокоит ваше состояние, независимо от диагноза, стоит обратиться к врачу. С помощью профессионала вы научитесь контролировать эмоции и справляться с тревогой.

Что такое ОКР

Когда человек болеет этим недугом, его сердце начинает биться чаще, руки потеют, а в голове появляются картины с негативным развитием событий. Иногда чувствовать тревогу – это нормально. Однако постоянная тревога является предвестником неврозов, то есть заболеваний психики.

К таким нарушениям приводит большая нагрузка на основные нервные процессы – возбуждение и торможение. Одним из психических расстройств является обсессивно-компульсивное расстройство.

ОКР – что это? Обсессивно-компульсивное расстройство – это заболевание, которое приучает человека к бессмысленным ритуалам и внушает невероятный страх нарушить последовательность действий.

Симптомы ОКР

Они могут быть легкими, умеренными или тяжелыми: тревога, повышенная озабоченность, неопределенность. Обычно они усиливаются во время стресса. Навязчивые идеи можно разделить на 4 условных подгруппы:

Чрезмерный страх перед микробами или заражением.

Нежелательные, запрещенные или табуированные мысли о сексе, религии.

Агрессивные мнения относительно себя или людей.

Страсть к идеальному порядку или симметрии.

Так, страх перед микробами может заставить человека постоянно мыть руки и протирать их антисептиками. То есть не просто несколько раз в день – перед едой и после улицы, а бесконечно и при любых обстоятельствах.