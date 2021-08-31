Отмазка "мне грустно, потому что осень" не подходит,– психолог о том, как принять окончание лета

У многих людей с началом осени нападает так называемая хандра. Кто-то сожалеет, что лето промелькнуло слишком быстро, но не успели выполнить все, что запланировали. Впрочем, не все так плохо.

А эмоциональное состояние человека не зависит от времени года. В этом убежден психолог Андрей Козинчук.

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Лето только в календаре

Лето и осень, по его мнению, – это лишь календарь, а для комфорта и радости не может быть угроз. Специалист также рассказал, что наоборот даже завидует тем людям, которые не успели съездить в отпуск, а все лето проработали или провели, например, в интернете. Он считает, что они все еще могут куда-то поехать, даже зимой.

"Все эти штуки не могут быть ограничены календарем. Они могут быть ограничены вашим мозгом – вот и отпускайте тот мозг", – посоветовал Козинчук.

Самая большая угроза осени

Самая большая угроза, по мнению психолога, – это сокращение светового дня. Солнце нам нужно не только как символ, но оно способствует выделению гормонов. Если вы просыпаетесь, когда еще темно, а приходите с работы, когда уже темно, то важно в течение дня выходить на солнышко. Пусть это будет 15 минут, час – как угодно, но солнце надо ловить, отметил Козинчук.

В пасмурную погоду важно поймать свое настроение, свой вайб. Если такого нет, вам уже грустно, то надо идти к людям, которые вам это подарят или к животным. Отмазка "мне грустно, потому что осень" вообще не конает,

– добавил он.

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