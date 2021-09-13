Чтобы не отбывать самоизоляцию, надо иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации или о том что здоровый. Это касается также лиц, прибывающих со временно оккупированных территорий.
Важно Правительство приняло новые правила карантина в Украине: что изменится
Заметим, что в "зеленом" сертификате будет содержаться информация о 2 дозах прививок. "Желтый" будут выдавать людям, которые сейчас вакцинировались только один раз.
Новые правила карантина: что известно
- Правительство приняло решение об изменении правил карантина 13 сентября. Они вступят в силу через 7 дней.
- При наличии у всех "зеленого" сертификата: ограничение красной зоны не будут действовать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.
- При наличии у 80% участников "зеленого" или "желтого" сертификата: ограничение желтой зоны не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.
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