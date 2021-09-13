Чтобы не отбывать самоизоляцию, надо иметь "желтый" или "зеленый" COVID-сертификат о вакцинации или о том что здоровый. Это касается также лиц, прибывающих со временно оккупированных территорий.

Важно Правительство приняло новые правила карантина в Украине: что изменится

Заметим, что в "зеленом" сертификате будет содержаться информация о 2 дозах прививок. "Желтый" будут выдавать людям, которые сейчас вакцинировались только один раз.

Новые правила карантина: что известно

Правительство приняло решение об изменении правил карантина 13 сентября. Они вступят в силу через 7 дней.

При наличии у всех "зеленого" сертификата: ограничение красной зоны не будут действовать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

не будут действовать для образовательных учреждений, участников, работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов. При наличии у 80% участников "зеленого" или "желтого" сертификата: ограничение желтой зоны не будут работать для образовательных учреждений, участников работников и организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, развлекательных заведений, ТРЦ, заведений общественного питания, рынков, спортзалов и бассейнов.

Обратите внимание! В Украине ухудшилась ситуация с заболеваемостью коронавирусом. За сутки 13 сентября подтвердили 1205 случаев коронавирусной болезни.



Поэтому еще 8 сентября Кабмин анонсировал – планируют действовать на опережение и уже в ближайшие дни будут рассматривать вопрос возврата к желтому уровню карантина.

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