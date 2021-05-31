Отмена испытания

Представители компании AstraZeneca сообщили, что не получали официального ответа от комитета, но "готовы к сотрудничеству, поскольку твердо убеждены в преимуществах стратегии гетерогенного бустинга и ее огромного значения для борьбы с пандемией.

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О подготовке исследования совместного использования британской и российской вакцин против COVID-19 впервые сообщили в декабре 2020 года.

Как планировали исследования

Это должны были быть исследования I-II фазы, которые показали бы безопасность комбинации и ее способность стимулировать выработку иммунитета против коронавируса.

Его должны были проводит в Беларуси и России. Предусматривалось, что в исследовании будет две группы добровольцев. Одна должна была сначала получить инъекцию вакцины производства AstraZeneca, и на 29-й день после первого введения – первый компонент "Спутника V". У второй очередность введения препаратов была другой.

Российский Минздрав пока не прокомментировал отмену.