Отношение матери серьезно влияет на физическое и психическое здоровье ребенка

Исследователи из США выяснили, что хорошие отношения с мамой и спокойная домашняя атмосфера положительно влияют на вес детей, а также на их поведение, успехи в учебе, будущую карьеру и вообще на здоровье.

ВОЗ называет детское ожирение одной из самых серьезных проблем, которые имеет общество в 21 веке, а борьбу с ним – важной задачей. Считается, что у ребенка ожирение, если его индекс массы тела (ИМТ) превышает 95% других детей того же возраста и пола.

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Любовь матери влияет на здоровье детей

Новое исследование американских ученых показало, что дети, которые в раннем возрасте положительно взаимодействуют с родителями или опекунами, имеют меньший риск ожирения.

Важными критериями отношений эксперты назвали эмоциональную заботу матери, отзывчивость и спокойную домашнюю атмосферу. Ученые утверждают, что теплые отношения в семье были защитными факторами, даже когда дети сталкивались с бедностью или материнской депрессией.

В работе были проанализированы данные 1 077 пар мать – ребенок из базы Национального института здоровья ребенка и развития человека в США. Эксперты отмечают, что хорошие семейные отношения также влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьеру и здоровье.

Исследования в области воспитания детей показали, что типы семейных отношений влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьере и, что ни удивительно, на здоровье, а также защищают от ожирения. При этом они не связаны с едой или диетой. Приятно осознавать, что, создавая любящую и безопасную среду, мы можем снизить риск детского ожирения,

– отметили ученые.

Последствия ожирения

Ожирение в детстве может нанести вред организму различными способами.

Дети с ожирением чаще имеют: