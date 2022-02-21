Отношение матери серьезно влияет на физическое и психическое здоровье ребенка
Источник:Pediatrics
Исследователи из США выяснили, что хорошие отношения с мамой и спокойная домашняя атмосфера положительно влияют на вес детей, а также на их поведение, успехи в учебе, будущую карьеру и вообще на здоровье.
ВОЗ называет детское ожирение одной из самых серьезных проблем, которые имеет общество в 21 веке, а борьбу с ним – важной задачей. Считается, что у ребенка ожирение, если его индекс массы тела (ИМТ) превышает 95% других детей того же возраста и пола.
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Любовь матери влияет на здоровье детей
Новое исследование американских ученых показало, что дети, которые в раннем возрасте положительно взаимодействуют с родителями или опекунами, имеют меньший риск ожирения.
Важными критериями отношений эксперты назвали эмоциональную заботу матери, отзывчивость и спокойную домашнюю атмосферу. Ученые утверждают, что теплые отношения в семье были защитными факторами, даже когда дети сталкивались с бедностью или материнской депрессией.
В работе были проанализированы данные 1 077 пар мать – ребенок из базы Национального института здоровья ребенка и развития человека в США. Эксперты отмечают, что хорошие семейные отношения также влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьеру и здоровье.
Исследования в области воспитания детей показали, что типы семейных отношений влияют на поведение детей, успехи в учебе, карьере и, что ни удивительно, на здоровье, а также защищают от ожирения. При этом они не связаны с едой или диетой. Приятно осознавать, что, создавая любящую и безопасную среду, мы можем снизить риск детского ожирения,
– отметили ученые.
Последствия ожирения
Ожирение в детстве может нанести вред организму различными способами.
Дети с ожирением чаще имеют:
- Высокое кровяное давление и высокий уровень холестерина являются факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний.
- Повышенный риск нарушения толерантности к глюкозе, резистентности к инсулину и диабета 2 типа.
- Проблемы с дыханием, такие как астма и апноэ во сне.
- Проблемы с суставами и скелетно-мышечный дискомфорт.
- Жировую болезнь печени, камни в желчном пузыре и желудочно-пищеводный рефлюкс (например, изжогу).