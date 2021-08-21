Вакцинировать людей в День Независимости будут в большом зале на первом этаже. Работать, несмотря на праздник, будут сразу две мобильных бригады.

Актуально Мы готовы делать почти 1 миллионов прививок в неделю, – главный санврач Кузин

На выбор граждан будет два препарата

Получить инъекцию можно будет с 8 утра до 17:00. На выбор будет два препарата Comirnaty от Pfizer/BioNTech и CoronaVac.

Жители Днепропетровщины смогут не только веселиться и праздновать. Но и совместить приятное с полезным,

– пояснили в департаменте здравоохранения Днепропетровской ОГА.

Обратите внимание! Для вакцинации необходимо иметь с собой паспорт и идентификационный код.

В Украине завершили вакцинацию более 3 миллионов человек

Отметим, что по состоянию на 20 августа в Украине провели более чем 8 миллионов прививок против коронавируса. При этом две дозы уже получили более 3 миллионов 66 тысяч человек.

К теме В Индии одобрили первую в мире ДНК-вакцину против коронавируса

Вакцинируют людей более чем 950 мобильных бригад, иммунизироваться можно в 2 732 пунктах прививок и 329 центрах вакцинации.