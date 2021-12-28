Как отпраздновать Новый год без вреда для пищеварения

Многим людям трудно представить себе Новый год без размаха и большого количества блюд. Поэтому в Центре общественного здоровья посоветовали, как взвешенно подойти к приготовлению праздничного стола.

Прежде всего стоит составить список и разработать праздничное меню. В супермаркете или на базаре есть соблазн купить "всего и побольше".

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Поэтому избегайте оптовых покупок, чтобы не приобрести больше, чем вам на самом деле нужно и учитывайте качество. Лучше выбрать меньше продуктов, но лучших.

Праздничный стол стоит наполнить здоровыми блюдами. Используйте в рецептах много овощей и цельнозерновых продуктов. Ешьте нежирный белок, а низкокалорийные продукты сделайте основой вашего стола,

– рассказали в Центре общественного здоровья.

Советы, которые помогут уберечь ваш желудок и талию

Не смешивайте сложные углеводы, жиры и белки. К примеру, рыбу лучше сочетать с зеленью и овощами. Это касается и блюд из картофеля – к ним лучше добавлять овощи, а не запеченное мясо или рыбу. Есть много креативных рецептов здорового питания, нужно лишь немного поискать.

Для приготовления и заправки блюд выбирайте в умеренном количестве растительные масла: оливковое, рапсовое, кукурузное, подсолнечное, арахисовое и тому подобное. Избегайте частично гидрогенизированных масел, которые содержат вредные трансжиры. И помните, что меньший процент жирности не всегда означает пользу.

Не начинайте праздничный ужин голодными. Заранее перекусите фруктами, йогуртом или заваренными овсяными хлопьями. Такой перекус даст легкое насыщение и поможет избежать переедания.

Заранее перекусите фруктами, йогуртом или заваренными овсяными хлопьями. Такой перекус даст легкое насыщение и поможет избежать переедания. Даже если вы готовите только полезные блюда, помните, что разнообразие пищи стимулирует нас к перееданию. Не потребляйте много, насладитесь немножко. Важно контролировать себя и не переедать, тогда избежите дискомфорта в желудке.

В течение угощения пейте больше воды и старайтесь отказаться от сладких напитков. Что же касается алкоголя, то даже по праздникам нужно помнить: любая доза опасна для организма.

Не покупайте и не потребляйте продукты, в качестве которых вы не уверены. Взвешенный подход как к праздничному, так и к ежедневному питанию поможет уберечь вас от пищевых отравлений и проблем с пищеварением,

– добавили в ведомстве.

Не корите себя за калории, но и не забывайте двигаться

Несколько лишних калорий во время праздников это вполне нормально. Но чтобы избежать их накопления и использовать чрезмерную энергию, просто двигайтесь больше.

Не обязательно для этого 1 января бежать в зал, но будет полезна любая физическая активность, которая вам нравится: семейная прогулка, игра в снежки, танцы или пробежка с домашним любимцем.