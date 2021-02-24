В Кабмине предполагают, что к лету станет доступна продажа вакцин против коронавируса, сообщают СМИ. Таким образом, украинцы смогут без проблем отдыхать за границей.

Об этом СМИ проинформировали источники в правительстве.

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В течение 2021 года рассчитывают вакцинировать 16 миллионов украинцев

В первой декаде марта мы получим нашу долю вакцин Pfizer, 150 тысяч вакцин, а до конца марта начнутся поставки вакцины Sinovac и счет пойдет на миллионы доз,

– сказал представитель Кабмина.

В правительстве сообщили, что в течение 2021 года сделают прививки 16 миллионам украинцев, за 2 года это количество достигнет 22 миллионов человек. Однако проблема не только в наличии вакцины, но и в отношении украинцев к иммунизации.

Лишь 43% украинцев готовы вакцинироваться

Статистика показывает, что только 43 процента готовы вакцинироваться. Более того, значительная их часть имеет дополнительные условия, например, вакцина определенного производителя, или не в первой очереди,

– отметил источник в правительстве.

Власти не исключают, что возможно будет продажа вакцины медицинским центрам – по себестоимости и это позволит запустить коммерческую иммунизацию. Препаратов должно хватить.

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Также, говорят в Кабмине, с 1 марта заработает портал вакцинированных лиц. Там можно будет узнать дату вакцинации и получить QR-код о прививке. Именно по нему украинцев будут впускать на отдых за границу.

Важно! В правительстве отмечают, что все вакцины, которыми будут прививать украинцев, сертифицированы в ЕС, поэтому проблем с Евросоюзом быть не должно. Однако консультаций по этому поводу еще не проводили.

Главное о вакцинации в Украине

500 тысяч доз вакцины CoviShield привезли в Украину из Индии 23 февраля.

Первым в Украине вакцинировали Евгения Горенко – врача реаниматолога из города Черкассы, который работает в ковидном отделении Черкасской областной больницы.

По состоянию на обед 24 февраля вакцинировали более 10 человек.



Первые прививки против коронавируса в Украине / Инфографика 24 канала