Ситуация случилась в ночь на вторник 13 июля. Причину отравления еще устанавливают, а предприятие работает в штатном режиме.

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13 июля около 00.30 в городе Глобино в сортировочном цехе ООО "Глобинский мясокомбинат" предварительно произошло отравление неизвестным веществом 16 работников,

– говорится в сообщении ГСЧС.

Что известно о состоянии больных

14 работников госпитализировали в больницу,

Из них 1 человек находится в тяжелом состоянии, еще 13 больных находятся в состоянии средней степени тяжести,

2 человека от госпитализации отказались.

К сожалению, пока у ГСЧС нет никаких версий, чем могли отравиться работники мясокомбината. В ведомстве ситуацию классифицировали как "неклассифицированное событие". В ООО "Глобинский мясокомбинат" событие еще не прокомментировали.

Стоит напомнить, что отравление возникает из-за попадания в организм ядов. Бывает как и пищевое отравление, как вот отравление грибами или суррогатами алкоголя, так и не пищевое – парами ртути или угарным газом, в результате укуса ядовитого насекомого или змеи и тому подобное.

Как яд может попасть в организм?

Яды могут проникнуть в организм разными путями. Поэтому различают пероральные (через рот), ингаляционные (через дыхательные пути), перкутанные (через кожу), инъекционные и другие отравления.



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