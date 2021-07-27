Впоследствии эту информацию подтвердили в больнице. Это сделал в комментарии 24 каналу генеральный директор учреждения Валентин Гудзем.

Другой случай В частном лагере в Одесской области массово отравились дети: что известно

Стало плохо после обеда

Всего заболели 5 детей. Им всем от 4 до 7 лет.

К большому сожалению, действительно был такой досадный случай. Детям оказали медицинскую помощь, и сейчас они в удовлетворительном состоянии. У детей уже нет никаких кишечных расстройств.

– сказал Валентин Гудзем.

Также он подтвердил, что дети почувствовали симптомы пищевого отравления после больничной еды. А именно, после того, как пообедали.

Что пишут в сети

В телеграмме "Одесса как она есть" сообщили, что по состоянию на 12 часов 27 июля одному ребенку еще плохо. У него уже в течение 3 дней не останавливается рвота. Однако медик акцентировал на том, что эта информация не соответствует действительности.

Инцидент произошел в эндокринологическом отделении учреждения. Предполагают, что в массовом отравлении виноват поставщик еды "Питание+". Представители фирмы уже связались с родителями потерпевших и извинились.

Обратите внимание! В Ивано-Франковской области из лагеря селе Яблуница на больничные койки попали 16 детей. У них диагностировали острый гастроэнтерит. Пострадавшие приехали туда на спортивные сборы. Правоохранители открыли уголовное производство по этому случаю.