Страна с ужасом читает новости о флешмобе-отравлении школьников прямо во время учебы. Дети принимают 40 таблеток "Дротаверина" якобы после просмотра видео в тиктоке. От передозировки одна из девочек умерла. Почему дети свободно покупают лекарства, которые становятся причиной их смерти, и можно ли это предотвратить.

Что произошло

16 февраля на Киевщине в городе Боярка две семиклассницы выпили по 40 таблеток "Дротаверина" (аналог "НОШ-ПЫ"), который предварительно купили в аптеке. Как следствие, 13-летняя девочка умерла, ее 12-летняя подруга до сих пор находится в больнице.

На следующий день, 17 февраля, подобная ситуация повторилась в Умани Черкасской области – две восьмиклассницы отравились теми же лекарствами, девочки успели выпить по 10 таблеток, их удалось спасти.

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Кто виноват в смертельном челендже "40 таблеток"

Факт, что дети принимали одинаковый препарат, наводит на мысль, что это своего рода челлендж, задача. Также о том, что идею наглотаться таблеток дети увидели в интернете, в комментарии hromadske рассказали правоохранители. В то же время одноклассницы девушек-лицеисток из Боярки рассказали для ТСН, что умершая девочка якобы имела семейные проблемы и суицидальные мысли, подруга же, вероятно, решила принять лекарство "за компанию".

Кто виноват в смертельном челендже, сейчас выясняют правоохранители, но факт, что дети спокойно в аптеке купили лекарства с сильнодействующим веществом, должен насторожить, подобные ситуации могут повториться.

Чтобы выяснить законность продажи препарата "Дротаверин", следователи направили письма в Гослекслужбу и в Департамент здравоохранения Киевской ОГА.

Дротаверин – что это за препарат? Дротаверин – спазмолитик, аналог "НОШ-ПЫ". В украинских аптеках его можно приобрести без рецепта. Одна таблетка "Дротаверина" содержит 40 мг действующего вещества.



Допустимая норма для детей от 12 лет – 160 мг этого вещества (4 таблетки).



В инструкции к "Дротаверину" говорится, что передозировка препаратом может привести к смерти. Цена лекарств стартует от 21 гривны.

Однако на самом деле проблема куда шире, речь идет не только о конкретном препарате, в Украине большинство препаратов отпускают без рецепта, и это серьезная проблема.

Обратите внимание! По данным Центра контроля и предотвращения болезней, от передозировок лекарствами умирает больше людей, чем от передозировки всеми видами запрещенных наркотических веществ.

Любое лекарство может вызвать отравление

Говорить о запрете продажи детям "Дротаверина" несколько недальновидно, так как в следующий раз для челленджа дети могут выбрать любой другой препарат.

24 канал обсудил проблему отравления лекарствами с врачом-педиатром Марией Шпит.

Мария Шпит – детский нефролог “Любой препарат, который принят не в соответствии с дозировкой и назначением врача, может вызвать отравление. Не принципиально, какой препарат принимали дети. Все лекарственные средства в больших дозах опасны для жизни человека"”

В Украине большинство лекарственных средств продают без рецепта, это является причиной многих проблем, в частности, часто самолечение ухудшает состояние пациентов, потому что к специалистам они попадают уже в "запущенных" состояниях. Это касается и неконтролируемого приема антибиотиков.

Опасность безрецептурного отпуска лекарств

Отправляясь в аптеку, многие не знают о том, что, например, ацетилсалициловая кислота в большом количестве вызывает желудочно-кишечные кровотечения, некоторые антибиотики — нарушение работы системы кроветворения, пероральные контрацептивы — тромбоэмболию.

Внимание! Подобные осложнения не являются прямым следствием приема лекарств, говорится о том, что они могут возникать, если принимать в неподходящих дозировках, без назначений врача, который должен определять целесообразность применения того или иного медицинского средства, предварительно проанализировав ваш анамнез, Врач должен знать о том, принимаете ли вы другие препараты, и установить, насколько они совместимы между собой.

Нередко люди принимают лекарства сразу, как чувствуют боль: головную, зубную, когда переели. Часто решение проблем со здоровьем ограничивается лишь приемом лекарств, причем самоназначенных. Просто закидывая в свой организм "волшебную" разрекламированную таблетку, они надеются выздороветь, между тем наоборот губят свое здоровье. Например, постоянно принимая обезболивающее, человек может пропустить тревожные симптомы опасных заболеваний.

Другое распространенное осложнение неконтролируемого приема лекарств – аллергия. Из 100 тысяч человек у 2% развивается лекарственная аллергия, у 10% из них наступает анафилактический шок, который в 10% случаев заканчивается смертью.

Отравление лекарствами: что делать

Врач Мария Шпит предоставила точную и краткую инструкцию действий в случае отравления лекарственными средствами.

Прежде всего вызвать экстренную медицинскую помощь.

В домашних условиях не нужно вызывать рвоту, вливать в организм какие-либо растворы , это может только ухудшить состояние человека.

, это может только ухудшить состояние человека. Если у человека рвота, его стоит повернуть на бок, создав положение, которое облегчит дыхание.

Также не убирать никакие этикетки, оставить все детали для того, чтобы медики быстрее могли выяснить вещество, которое стало причиной отравления.

Психологические аспекты проблемы

Тенденция суицидальных настроений среди молодежи в последние месяцы очень возросла.

У нас последние два года цифры остаются постоянными – 60 детей. С начала этого года мы уже приняли 25. И это только верхушка, потому что мы принимаем исключительно отравления. Мы уже выполнили свою годовую норму больных с суицидальными настроениями,

– рассказал в комментарии ТСН заведующий отделением интенсивной терапии острых интоксикаций НДСБ "Охматдет" Александр Урин.

Лилия Брудницкая – специалист из Центра структурной политологии "Выбор" – считает, что причин для совершения самоубийства может быть много. В частности, так происходит тогда, когда ребенок попадает в тревожную для себя ситуацию, или же тогда, когда взрослые просто игнорируют проблемы детей.

Симптомы, которые указывают на наличие депрессии:

нарушение питания, в депрессивных состояниях сильно снижается аппетит, или же, наоборот, сильно повышается аппетит, происходит заедание эмоций;

нарушение сна;

всплески эмоционального состояния, иногда ребенок может грустный, иногда раздражительный, иногда злой.

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Законодательство или воспитание: как контролировать вопрос продажи лекарств детям

Запретить продажу лекарственных средств детям на самом деле малореально. В целом законодательство Украины о продаже лекарственных средств требует изменений, в частности, в 2019 году говорили о введении уголовной ответственности за отпуск аптеками рецептурных препаратов, прежде всего антибиотиков, без рецепта.

В соответствии с законодательством реализация (отпуск) рецептурных лекарственных средств гражданам осуществляется исключительно по рецептам врачей и в порядке, установленном Минздравом. На практике же это не всегда так.

Что точно можно сделать, так это заняться образованием детей, учить их медиаграмотности и кибербезопасности.