Отшельник вышел из пещеры, чтобы вакцинироваться против коронавируса

Сербский отшельник, который более 20 лет жил в небольшой горной пещере, узнал о пандемии. Он сразу вышел, чтобы сделать прививку.

70-летний Панта Петрович был разнорабочим в Сербии и за границей, был женатым и разведенным. Но однажды понял, что ему недостает свободы.

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Он отдал все сбережения на строительство трех небольших мостов в своем городке и ушел жить в пещеру в горах Стара-Планина.

У отшельника есть хозяйство: пара коз, три десятка собак и кошек, голуби и лучший друг – свинья Мара. Панта нашел ее поросенком – она запуталась в кустах. Мужчина выкормил Мару из бутылочки. Теперь кабаниха весит 200 килограммов, плещется с Петровичем в ручье и обожает есть яблоки из его рук.



Ближайший друг мужчины – свинья Мара / Фото: France24

Я не был свободен в городе. Всегда кто-то переходит дорогу: либо с женой споришь, либо с соседями, либо с полицией. Тут ко мне никто не пристает. А деньги? Деньги прокляты, они портят людей. Ничто не может развратить человека так, как деньги,

– сказал мужчина.

К пещере Петровича ведет крутой подъем – нежданные гости не доберутся. Мужчина выживает сбором грибов и рыбалкой, а также крайне редко выбирается в ближайший город в поисках еды в мусорных баках.

Однажды, в очередной раз посетив город, мужчина узнал, что началась пандемия. Несмотря на то, что Петрович живет сам, он все равно решил сделать прививку как можно быстрее.

Коронавирус не выбирает. Он тоже придет сюда, в мою пещеру. Я хочу получить все три дозы, включая дополнительную. Я призываю всех пройти вакцинацию,

– сказал он.

Петрович сказал, что не понимает скептицизма антивакцинаторов и верит в то, что вакцины защищают.