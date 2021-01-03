Исследователи из Политехнического университета Валенсии и Университета Валенсии разработали новейшую систему. Она может обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе.

Устройство позволит отслеживать вирус в помещениях. Об этом сообщили на сайте ассоциации университетов Валенсии.

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Особенности нового биосенсора

Как заверил профессор Политехнического университета Валенсии Анхель Маквейр, новая система основана на высокочувствительном массовом биосенсоре. Он использует специфические антитела, которые могут обнаруживать вирус SARS-CoV-2 в воздухе.

Во время тестирования устройства в лаборатории исследователи использовали собственноручно разработанные вирусоподобные частицы. Они имитируют вирус, но не содержат его генома, то есть не являются инфекционными. Биосенсор способен распознавать их как коронавирус с помощью антител, ведь вирусоподобные частицы SARS-CoV-2 содержат его 4 структурных белков.

Биосенсор оценивали в лабораторных условиях. Он обнаруживает вирусоподобные частицы в воздухе в среде, которая имитирует высокий вирусный заряд, подавая сигнал, связанный с вирусным зарядом, присутствующим в атмосфере,

– рассказал ученый из Политехнического университета Валенсии Аугусто Юсте.

Также он добавил, что обнаружив вирусный заряд на уровне, который может навредить здоровью людей, он будет выдавать предупредительный сигнал.

Разработчики биосенсора / Фото R&I World

Когда устройство применят

Прототип биосенсора сейчас находится на этапе тестирования в больнице. После испытаний ученые смогут определить эффективность устройства и предоставить рекомендации по его использованию. Такое устройство поможет отслеживать распространение вируса:

ресторанах;

школьных классах;

кинотеатрах и тому подобное.

Также биосенсор планируют использовать в центрах вторичной медицинской помощи. Это будут делать для того, чтобы предотвратить дальнейшее распространение вируса.

Какова перспектива разработки

По мнению исследователей, такая разработка является очень перспективной. Ее можно использовать как систему предупреждения заражению COVID-19 без необходимости проводить ПЦР-тесты.

"Пока нет альтернативных технологий, таких, как мы разработали на уровне прототипа. В ближайшее время разработка может стать измерителем вирусов", — добавил преподаватель Политехнического университета Валенсии Дэвид Хименес-Ромеро.