Отслеживать стресс: датчик, который поможет предупредить опасные состояния организма

Разработка американских ученых открывает новые перспективы в создании портативных устройств для оценки ежедневного уровня стресса. Многие люди называют хронический стресс неотъемлемой частью современной жизни, однако это не нормально. Регулярные стрессовые ощущения являются фактором риска развития панических атак, сердечного приступа и многих других критических состояний.

Кортизол и другие гормоны стресса регулируют многие аспекты физического и психического здоровья человека. Ученые из Ратгерского университета задались целью найти способ отслеживать изменения уровня кортизола в условиях повседневной жизни человека, чтобы контролировать уровень стресса и не допустить хронического истощения.

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Устройство точно отслеживает уровень стресса

Диагностику обеспечивают биосенсоры, размером тоньше человеческого волоса.

При тестировании наносенсоров на 65 образцах крови ученым удалось обнаружить молекулы кортизола непосредственно без необходимости использования каких-либо других молекул. Тест давал точный и надежный результат в режиме реального времени.

Эта технология позволит контролировать уровень гормонов и лучше справляться с хроническим воспалением и стрессом,

– заявил соавтор работы Мехди Джаванмард.

Перспектива открытия

Технология имеет потенциал для адаптации к неинвазивному измерению кортизола в таких жидкостях, как слюна и моча.

Это значит, что в будущем человек сможет контролировать свое эмоциональное состояние с помощью компактного переносного устройства и вовремя реагировать на перегрузки.