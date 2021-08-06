Репродуктивный возраст можно продлить
Женщины переживают менопаузу в разном возрасте, что предполагает завершение репродуктивной функции. Международная группа ученых изучала генетические механизмы, ассоциирующиеся с наступлением менопаузы, и обнаружила новые гены, которые регулируют завершение репродуктивной функции.
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Детали исследования
В исследовании проанализировали данные сотен тысяч женщин европейского и азиатского происхождения. Ученые обнаружили, что большинство из обнаруженных генов также связаны с процессами восстановления ДНК и активны с момента рождения, когда, собственно, создаются запасы яйцеклеток.
Ученые открыли новые гены
Среди всех кандидатов ученые выделили 2 гена, которые оказались наиболее перспективными мишенями для будущего лечения.
В частности, у мышей подавление гена CHEK2 и повышенная экспрессия гена CHEK1 привела к увеличению продолжительности репродуктивной функции на 25%,
– говорится в исследовании.
Как продлить репродуктивный период
Когда ученые проанализировали влияние этих генов на организм женщин, оказалось, что отсутствие CHEK2 увеличивает период репродукции в среднем на 3,5 года.
Перспектива открытия
Новые результаты могут служить базой для оценки рисков ранней менопаузы у женщин, а также дают лучшее понимание биологических процессов, которые участвуют в репродуктивном старении.