Репродуктивный возраст можно продлить

Женщины переживают менопаузу в разном возрасте, что предполагает завершение репродуктивной функции. Международная группа ученых изучала генетические механизмы, ассоциирующиеся с наступлением менопаузы, и обнаружила новые гены, которые регулируют завершение репродуктивной функции.

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До сих пор было известно о наличии 60 генетических вариантов, которые влияют на продолжительность репродуктивной функции. Теперь же ученые расшили их до 290 и выделили наиболее ключевых игроков.

Детали исследования

В исследовании проанализировали данные сотен тысяч женщин европейского и азиатского происхождения. Ученые обнаружили, что большинство из обнаруженных генов также связаны с процессами восстановления ДНК и активны с момента рождения, когда, собственно, создаются запасы яйцеклеток.

Справка: в организме женщины есть определенный запас яйцеклеток, который она тратит на протяжении жизни. Их истощение приводит к менопаузе.

Ученые открыли новые гены

Среди всех кандидатов ученые выделили 2 гена, которые оказались наиболее перспективными мишенями для будущего лечения.

В частности, у мышей подавление гена CHEK2 и повышенная экспрессия гена CHEK1 привела к увеличению продолжительности репродуктивной функции на 25%,

– говорится в исследовании.

Как продлить репродуктивный период

Когда ученые проанализировали влияние этих генов на организм женщин, оказалось, что отсутствие CHEK2 увеличивает период репродукции в среднем на 3,5 года.

Перспектива открытия

Новые результаты могут служить базой для оценки рисков ранней менопаузы у женщин, а также дают лучшее понимание биологических процессов, которые участвуют в репродуктивном старении.