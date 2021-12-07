Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что ситуация с поддельными сертификатами вакцинации показала и проблемы, которые есть вне системы здравоохранения – "справки" делали мошенники, которые даже не были частью медицинской системы.
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Отстранение врача на период расследования
"Во всех больницах, где есть уголовные производства (в отношении поддельных сертификатов – 24 канал), Министерство здравоохранения делает представление на отстранение на период расследования как врача, так и главного врача", – сообщил Виктор Ляшко.
В Министерстве пытаются бороться именно с системностью соответствующего правонарушения.
Может ли врач допустить ошибку, заняться легкими деньгами и продать эту справку. Но если в больнице это было системно, и главный врач или его заместители об этом знали, то не может он занимать должность главного врача,
– сказал глава Минздрава.
Купить поддельный сертификат не так просто
Виктор Ляшко отметил, что с проблемой фальшивых COVID-сертификатов удается бороться совместными усилиями:
- Национальной полиции;
- Службы безопасности Украины;
- кибербезопасности;
- Министерства здравоохранения;
- Министерства цифровой трансформации.
"Сейчас может появляться много сообщений, что "продам", но купить (поддельный сертификат – 24 канал) не так просто. Ко всем, кто продает, рано или поздно – а думаю, что рано – и до них дойдет, будут нести уголовную ответственность", – сказал глава Минздрава.
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Работа с оцифровкой всех документов также делает большой шаг в преодолении проблемы поддельных документов, добавил Виктор Ляшко.
Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео
Поддельные сертификаты вакцинации в Украине: последние новости
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