Отстраняют и главного врача, – Ляшко о борьбе с поддельными сертификатами

Поддельные сертификаты вакцинации показали проблемы, которые существуют в системе здравоохранения в частности. В то же время за создание подделки наказали не только непосредственных участников.

Об этом в эфире авторской программы Елены Трибушной "Первые лица" сказал министр здравоохранения Виктор Ляшко. Он отметил, что ситуация с поддельными сертификатами вакцинации показала и проблемы, которые есть вне системы здравоохранения – "справки" делали мошенники, которые даже не были частью медицинской системы.

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Отстранение врача на период расследования

"Во всех больницах, где есть уголовные производства (в отношении поддельных сертификатов – 24 канал), Министерство здравоохранения делает представление на отстранение на период расследования как врача, так и главного врача", – сообщил Виктор Ляшко.

В Министерстве пытаются бороться именно с системностью соответствующего правонарушения.

Может ли врач допустить ошибку, заняться легкими деньгами и продать эту справку. Но если в больнице это было системно, и главный врач или его заместители об этом знали, то не может он занимать должность главного врача,

– сказал глава Минздрава.

Купить поддельный сертификат не так просто

Виктор Ляшко отметил, что с проблемой фальшивых COVID-сертификатов удается бороться совместными усилиями:

Национальной полиции;

Службы безопасности Украины;

кибербезопасности;

Министерства здравоохранения;

Министерства цифровой трансформации.

"Сейчас может появляться много сообщений, что "продам", но купить (поддельный сертификат – 24 канал) не так просто. Ко всем, кто продает, рано или поздно – а думаю, что рано – и до них дойдет, будут нести уголовную ответственность", – сказал глава Минздрава.

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Работа с оцифровкой всех документов также делает большой шаг в преодолении проблемы поддельных документов, добавил Виктор Ляшко.

Интервью Виктора Ляшко программе "Первые лица" на 24 канале: смотрите видео

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