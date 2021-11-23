Ежедневно 700 детей в возрасте до 5 лет умирают от болезней, вызванных антисанитарией. Об этом говорится в послании Генерального секретаря ООН по случаю Всемирного дня туалета, который был 19 ноября.
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Туалеты спасают жизни и способствуют обеспечению гендерного равенства и улучшению состояния общества в целом,
– заявил Генсек ООН Антониу Гутерриш.
Он призвал вкладывать больше средств в обеспечение нормальных условий для всех людей. Поскольку осуществление такого базового права человека, как право на воду и санитарию, "несет пользу для людей, предприятий и всей нашей планеты".
Не только безопасно для здоровья, но и прибыльно
По данным ООН, каждый доллар, вложенный в строительство туалетов и улучшение санитарных условий, приносит до 5 долларов прибыли, прежде всего в виде:
- сэкономленных медицинских расходов,
- укрепления систем здравоохранения и образования,
- повышенной производительности труда,
- дополнительных рабочих мест.
История учит нас, что достичь быстрого прогресса можно. Многие страны преобразовали свои системы здравоохранения, приняв меры по улучшению санитарных условий и обеспечив всему населению доступ к туалетам,
– заметил глава ООН.
Подытоживая свое послание, он призвал страны принять меры для обеспечения здоровой жизни и доступа к санитарным условиям для всех.