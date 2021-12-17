Отторжение – принятие: как изменялось отношение украинцев к вакцинам и что на это влияло

Вакцинация – точно одна из самых обсуждаемых тем в этом году. Сначала все ждали появления вакцин как манны небесной, потом относились с подозрением: изучали эффективность, безопасность, а потом решили кто-то вакцинироваться, а кто-то стать антивакцинатором. И у тех, и у других были причины, о которых мы и расскажем в итоговом материале.

Начало вакцинальной кампании

Первые прививки сделали в Украине в феврале. К тому времени о готовности вакцинироваться заявили две трети граждан – 65%, в августе этот показатель снизился до 56%, в ноябре категоричность в отношении прививок выразили более 30% даже под давлением карантина.

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Несмотря на это, по состоянию на декабрь в стране вакцинировали более 40% взрослого населения, украинский Минздрав выполнил условие ВОЗ – до конца 2021 года в каждой стране должно быть вакцинировано именно такое количество людей.

И это хорошая новость, ведь вакцинация – единственный эффективный метод профилактики коронавируса и главное – защита против тяжелого течения болезни и смерти.

Показатели охвата вакцинацией населения пропорциональны эпидемиологической ситуации в стране – чем она выше, тем стабильнее медицинская система, меньше количество жертв.

Страхи и манипуляция – причины отказа от прививок

! Только по официальным данным, от коронавируса в Украине умерли более 90 тысяч человек. Это большие потери, рост смертности можно остановить, для этого нужно, чтобы большинство населения было вакцинировано!

В Украине и в мире в целом работают ботофермы для усиления антивакцинаторских настроений. Тысячи фейковых аккаунтов рассылают ложную информацию, вымышленные комментарии врачей и ничем не подкрепленные утверждения по вакцинации.

Чтобы не попасть на крючок манипуляторов, лучше следить за сообщениями официальных источников и критически относиться к информации, получаемой из социальных сетей.

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Рассмотрим причины отказов от прививки

(данные на конец ноября)

не доверяют вакцине от COVID-19 – 20%

считают вакцину малоисследованной/непроверенной – 14%

считают вакцину вредной/не доверяют безопасности – 11%

не хотят – 9%

не видят смысл/потребность вакцинироваться – 6%

имеют противопоказания – 6%

не верят в вакцинацию в целом – 5%

не верят в эффективность вакцины – 5%

не доверяют качеству/составу вакцины – 4%

переболели COVID-19 – 4%

боятся побочных эффектов – 4%

боятся (без уточнения) – 3%

не хотят быть подопытными – 2%

отпугивает принудительность вакцинирования – 2%

полагаются на собственный иммунитет – 2%

другое – 5%

затруднились ответить – 8%

Реальные страхи

Как видим, больше всего респондентов беспокоили побочные эффекты и безопасность вакцины. Элементарно некоторые люди боятся самого укола. Процесс прививки для них неприятный и болезненный. Побороть фобию поможет разговор с врачом, понимание необходимости и преимуществ вакцинации.

Другие не хотят испытывать временное ухудшение самочувствия, которое может возникнуть после прививки, например, высокую температуру, головные боли – хотя это нормальная и ожидаемая реакция на вакцину. В то же время ее отсутствие тоже норма и никак не определяет действенность вакцины.

Также часто люди апеллируют к вероятности появления редких побочных случаев, например, тромбоза. Однако риск образования тромбов вследствие коронавируса в разы выше. Или апеллируют к псевдонаучным материалам о том, что вакцина подходит не всем, и говорят, что прививка – рулетка.

Вакцина не вызывает болезнь / Фото Unsplash

Нереальные страхи

За этот год среди украинцев можно было услышать несколько нелепых фейков о вакцинации: и что это заговор фармкомпаний, и что вакцина изменяет ДНК и приводит к бесплодию, и что вакцинированные умрут через 2 года.

Но все эти высказывания ничем не обоснованы! У них нет никаких научных оснований. Кроме кричащих сообщений в соцсетях, некачественно смонтированных видео, размещенных на сомнительных ресурсах – вы также не найдете первоисточников подобных сообщений.

Вместо этого все эти фейки опровергнуть можно!

Вот здесь нам израильский врач-реанимолог Борис Брыль заметил, что риски смерти после вакцинации ничтожно малы, они встречаются реже, чем смертность от потребления морепродуктов в ресторанах.

Также нельзя заболеть после прививки, потому что вакцины, которые есть на рынке, не имеют ни одного компонента "живой" вакцины.

Опровержение наиболее распространенных мифов о вакцинации против COVID-19

Кто такие антивакцинаторы? Их действия часто связывают с конспирологическими теориями. Антивакцинаторы появились в то же время, когда и первая вакцина – в конце ХVIII века. Это была вакцина от натуральной оспы. Английский врач Эдвард Дженнер вводил людям небольшую дозу коровьей оспы, чтобы сделать их невосприимчивыми к болезни. Его способ работал, но против сходу выступили духовенство и некоторые врачи. Они говорили, что прививка может сделать людей быкообразными и что вакцинация противоречит божьей воле.

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Не принципиальные отказы: почему украинцы решали вакцинироваться

Кроме абсолютно фейковой информации, часто у людей, которые не хотели делать прививки, было просто недостаточно знаний о безопасности и эффективности вакцин.

Так вот, среди причин, почему люди не хотели делать прививки против COVID-19, было сомнение в безопасности препарата. Мол, вакцины разработали сверхбыстрыми темпами, поэтому они недостаточно изучены и проверены.

Однако те, кто решил исследовать вопрос глубже, увидели, что действительно вакцины против коронавируса разработали в рекордные сроки – за один год. Однако этому есть ряд причин:

во-первых, ученые начинали не с нуля. Хотя SARS-CoV-2 был новым для науки, исследователи уже изучали коронавирусы в течение десятилетий;

во-вторых, процесс разработки вакцин включал в себя беспрецедентное во всем мире сотрудничество;

в-третьих, это бешеное финансирование.

! Тот факт, что вакцины против коронавируса появились так быстро – результат одновременной работы тысяч исследователей во всем мире и значительного финансирования. Все для того, чтобы можно было эффективно и быстро начать спасать человеческие жизни.

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Недоверие к правительству

Другой популярной причиной отказа от прививок было недоверие к правительству, которое переносится на политику властей относительно вакцинации.

Людям не нравилось "принуждение", в частности тот факт, что их уволят с работы при отсутствии сертификата вакцинации или что не пропустят в то или иное заведение. Все это, по их словам, ограничивает их права.

Однако, в Украине все еще добровольная вакцинация.

! Принудительная и обязательная вакцинация – это разные понятия. Принуждение – это нарушение прав человека. Обязательная вакцинация против COVID-19 предусмотрена только для отдельных категорий работников. И каждый человек самостоятельно делает свой добровольный выбор по вакцинации.

А такие меры ввели ради безопасности большинства. Вы ведь не можете знать, как перенесете болезнь вы или ваши родные в случае инфицирования.

Масла в огонь подливали и карантинные ограничения. Однако это дало свой результат, рекордные показатели вакцинации провели именно во время введения строжайших карантинных ограничений. И, вероятно, именно такие меры помогли вакцинировать 40% населения до конца года.

Так, еще в августе в правительстве заговорили о привилегиях для вакцинированных в случае осеннего локдауна. И с ухудшением эпидемической ситуации так и произошло.

Так, без сертификата вакцинации украинцы не могли посещать большинство заведений и массовые собрания. Доступны были только продовольческие магазины, аптеки, АЗС. Не говоря уже о поездках за границу.

Итак, суммируя карантинные ограничения, сертификат вакцинации, требования работодателей – это ключевые факторы и решения правительства, которые помогли в проведении вакцинальной кампании и продолжают способствовать ей.

Вакцинация предотвращает тяжелое течение коронавируса / Фото Unsplash

Равнодушие убивает

Есть еще категория украинцев, которые отказываются от вакцинации не из-за страха за свое здоровье, а из-за банального безразличия. Они считают, что делать прививки нет смысла, потому что вирус постоянно мутирует или что вакцина теряет свою эффективность и нужна ревакцинация.

Также среди их аргументов – "вакцинированные все равно болеют".

Да, вакцинированные действительно могут заболеть COVID-19 – это нормально и это не доказательство того, что вакцины неэффективны или опасны.

Ни одна из вакцин против COVID-19 не предоставляет 100% защиты от инфицирования, однако все они значительно уменьшают риск госпитализации, тяжелого течения, постковидных осложнений и, что главное, помогают избежать смерти.

Наличие иммунитета к коронавирусу – еще одна причина. Авторы пишут, что уже переболели, к тому же легко, поэтому не видят смысла вакцинироваться.

Впрочем, легкое течение COVID-19 ранее не является гарантией того, что течение болезни будет легким при следующем заражении. Выздоровление от COVID-19 не создает такой надежной защиты, как вакцинация. А иммунный ответ после выздоровления от COVID-19 и вакцинации – более мощный, чем после выздоровления или только после вакцинации.

Относительно тестов на антитела, то они не показывают уровень иммунной защиты человека. В частности, положительный результат на антитела не всегда гарантирует защиту человека, а негативный – не означает, что он не защищен.

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Из всех тех, кто в определенный период времени колебался, делать ли прививки против COVID-19, были также и те, кто хотел только конкретный препарат.

Или Pfizer, или никакую

Однако здесь следует отметить, что все вакцины, одобренные для использования ВОЗ, имеют высокую эффективность в предотвращении тяжелого течения COVID-19, госпитализации и смерти. Поэтому лучшей вакциной будет та, которая доступна вам!

В настоящее время в мире есть две мРНК-вакцины, содержащие инструкцию о спайке-белке – от компании Moderna и от компании Pfizer/BioNTech.

Четыре вакцины, которые не реплицируются, из них одна доступна в Украине – AstraZeneca.

В мире уже зарегистрировано и используется 7 инактивированных вирусных вакцин, к которым относится CoronaVac, которым тоже вакцинируют в Украине.

Представителей субединичных протеиновых вакцин (Novavax), содержащих отдельные компоненты вируса, в Украине нет.

Была среди украинцев волна бунта против вакцин китайских и индийских производителей, из-за разных данных по их эффективности и информации относительно побочных эффектов.

Однако были и сторонники традиционных инактивированных вакцин, которые отвергали вариант вакцинироваться мРНК вакциной из-за ее якобы влияния на структуру ДНК (это неправда).

Для других важен фактор международного признания вакцины – это касается вакцин Covieshield и CoronaVac для въезда в ЕС, поскольку не все страны их принимают.

Не все противники вакцинации категоричны в нежелании вакцинироваться. Для популяризации вакцинации важна прозрачность, понятность и доверие! Убедить всех невозможно. К сожалению, все еще есть те, которые не верят, несмотря на статистику, в летальность болезни. До сих пор считают ее вымышленной, например, как нардеп Юрий Камельчук. Есть адепты мирового заговора, плоской Земли и чипирования.