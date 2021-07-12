Впрочем, группа исследователей из Института поведенческих наук Университета Радбауд в Нидерландах провела эксперимент. Они обнаружили, что использование смартфонов влияет на общее самочувствие. Особенно, на работе.

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Детали эксперимента со смартфонами

Исследователи заметили, что многие люди используют свои смартфоны во время работы для коротких перерывов.

Чтобы выяснить, как это влияет на общее самочувствие, привлекли 83 кандидатов наук.

Каждого попросили сообщать об уровне скуки и усталости каждый час во время работы.

У всех также было приложение, которое фиксировало общее экранное время.

Неожиданные результаты

Так, ученые смогли отследить, как добровольцы используют свои телефоны, чтобы справиться со скукой или усталостью. Они выяснили – те, кто время от времени отвлекался, чтобы поскролить в телефоне – еще больше скучали и уставали.



Перерывы на соцсети не избавляют от скуки / Фото Pexels

Как избавиться от усталости

Эти результаты показывают, что работникам необходимо рассмотреть альтернативы, чтобы улучшить свое состояние. Лучше всего подойдет смена деятельности.

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Вместе с тем, предыдущие исследования говорят, что иногда скуку можно облегчить, занимаясь тем, что приносит радость. Даже если без телефона никак – улучшить настроение может, например, просмотр фотографий близких, а не бездумная прокрутка ленты в соцсетях.