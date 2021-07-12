Отвлечься на соцсети: короткие перерывы в смартфонах не уменьшают скуку или усталость
Источник:Royal Society Open Science
В диджитал эру мы и не заметили, как телефон перестал быть только для звонков или сообщений. Люди используют свои гаджеты и для других целей, например, чтобы избавиться от скуки или стресса.
Впрочем, группа исследователей из Института поведенческих наук Университета Радбауд в Нидерландах провела эксперимент. Они обнаружили, что использование смартфонов влияет на общее самочувствие. Особенно, на работе.
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Детали эксперимента со смартфонами
Исследователи заметили, что многие люди используют свои смартфоны во время работы для коротких перерывов.
- Чтобы выяснить, как это влияет на общее самочувствие, привлекли 83 кандидатов наук.
- Каждого попросили сообщать об уровне скуки и усталости каждый час во время работы.
- У всех также было приложение, которое фиксировало общее экранное время.
Неожиданные результаты
Так, ученые смогли отследить, как добровольцы используют свои телефоны, чтобы справиться со скукой или усталостью. Они выяснили – те, кто время от времени отвлекался, чтобы поскролить в телефоне – еще больше скучали и уставали.
Перерывы на соцсети не избавляют от скуки / Фото Pexels
Как избавиться от усталости
Эти результаты показывают, что работникам необходимо рассмотреть альтернативы, чтобы улучшить свое состояние. Лучше всего подойдет смена деятельности.
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Вместе с тем, предыдущие исследования говорят, что иногда скуку можно облегчить, занимаясь тем, что приносит радость. Даже если без телефона никак – улучшить настроение может, например, просмотр фотографий близких, а не бездумная прокрутка ленты в соцсетях.