Пациенты, переболевшие коронавирусом COVID-19, страдают от последствий недуга. Они ощущают неприятные запахи даже спустя месяцы после заражения.

Этот побочный эффект известен как паросмия, он предполагает искажение запаха, об этом сообщает издание Sky News.

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Профессор Нирмал Кумар описал этот симптом как "очень странный и уникальный". Именно он в марте одним из первых определил потерю обоняния (аносмию) как признак коронавируса.

Теперь, заметил врач, среди тысяч пациентов, которые лечатся от долговременной аносмии в Великобритании, некоторые страдают и паросмией. Все это является последствиями "длительного COVID".

Справка. Длительный COVID – это термин, описывающий последствия коронавируса. Они могут проявляться в течение недель или месяцев после болезни.

Кумар объяснил, что длительный COVID как нейротропный вирус – влияет на нервы в носу человека. "Это как шок для вашей нервной системы, нервы не функционируют", – подчеркнул профессор.

На что жалуются пациенты

► 24-летний банкир Даниэль Савески, который живет в Лондоне, потерял чувство вкуса и запаха в течение двух недель после заражения коронавирусом в марте.

С тех пор он страдает паросмией. Вещи с резким сильным запахом, например – мусорные баки, теперь пахнут британцу как сера, рыба или же сгоревший тост.

► 52-летняя Линн Корбетт проснулась в свой день рождения в марте, не чувствуя запаха и вкуса. Нюх начал возвращаться в июне, но "ничего не пахло так, как следует".

Женщина подчеркнула, несмотря на то, что раньше она была "в зависимости от кофе", напиток до сих пор пахнет для нее невыносимо – как и пиво и бензин.

"Тренинг" запаха

Благотворительная организация AbScent, которая оказывает поддержку людям с расстройствами запаха, собирает информацию от больных в Великобритании, чтобы способствовать разработке методов лечения.

Они рекомендуют каждому, кто пострадал от паросмии, пройти "тренинг запаха". Он включает в себя обнюхивание масел розы, лимона, гвоздики и эвкалипта ежедневно в течение примерно 20 секунд.