Овариальный резерв – запас яйцеклеток в яичниках женщины. Так, чем большее количество яйцеклеток, тем выше шансы забеременеть, а снижение овариального резерва означает то, что скоро может начаться менопауза.⠀

Сразу стоит отметить, что овариальный резерв увеличить нельзя, ведь закладка яйцеклеток происходит еще внутриутробно.

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Кроме того, овариальный резерв ежегодно лишь снижается. Если у женщины низкий овариальный резерв, то организм вырабатывает очень мало полноценных, готовых к оплодотворению яйцеклеток. Из-за этого снижается шанс на зачатие и повышается риск патологий развития эмбриона.⠀

Врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич пояснила, что следует знать об овариальном резерве.

Как оценить овариальный резерв?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Сдать гормон ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) на 2-4 день менструального цикла (МЦ).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В 1 фазе цикла провести фолликулометрию с подсчетом антральных фолликулов у обоих яичников.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

В любой день МЦ сдать АМН (антимюллеров гормон).⠀

Когда логично проверить свой овариальный резерв?️

После оперативного лечения яичников,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Химиотерапия / лучевая терапия в анамнезе,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Вы хотите стать донором яйцеклеток,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️У вас бесплодие и вы готовитесь к ЭКО,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Вы много курите (более 10 сигарет в день),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

️Вы просто хотите знать свои перспективы, откладывая материнство.⠀⠀

Что может насторожить?⠀⠀⠀

ФСГ больше 15 и высокий эстрадиол,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Количество антральных фолликулов менее 5,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

АМН ниже 2. Особенно критично, если АМН – менее 1.

Овариальный резерв никак улучшить нельзя! Раскачать, улучшить, восстановить, сохранить невозможно. Ни БАДами, ни КОКами, ни особым питанием!

– заявила гинеколог.