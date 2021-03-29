Овариальный резерв: что следует каждому знать про запас яйцеклеток в яичниках
Овариальный резерв – запас яйцеклеток в яичниках женщины. Так, чем большее количество яйцеклеток, тем выше шансы забеременеть, а снижение овариального резерва означает то, что скоро может начаться менопауза.⠀
Источник:Врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич
Сразу стоит отметить, что овариальный резерв увеличить нельзя, ведь закладка яйцеклеток происходит еще внутриутробно.
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Кроме того, овариальный резерв ежегодно лишь снижается. Если у женщины низкий овариальный резерв, то организм вырабатывает очень мало полноценных, готовых к оплодотворению яйцеклеток. Из-за этого снижается шанс на зачатие и повышается риск патологий развития эмбриона.⠀
Врач-гинеколог Юлия Оленская-Шпакевич пояснила, что следует знать об овариальном резерве.
Как оценить овариальный резерв?⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Сдать гормон ФСГ (фолликулостимулирующий гормон) на 2-4 день менструального цикла (МЦ).⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- В 1 фазе цикла провести фолликулометрию с подсчетом антральных фолликулов у обоих яичников.⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- В любой день МЦ сдать АМН (антимюллеров гормон).⠀
Когда логично проверить свой овариальный резерв?️
- После оперативного лечения яичников,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Химиотерапия / лучевая терапия в анамнезе,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Вы хотите стать донором яйцеклеток,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️У вас бесплодие и вы готовитесь к ЭКО,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Вы много курите (более 10 сигарет в день),⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- ️Вы просто хотите знать свои перспективы, откладывая материнство.⠀⠀
Что может насторожить?⠀⠀⠀
- ФСГ больше 15 и высокий эстрадиол,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- Количество антральных фолликулов менее 5,⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
- АМН ниже 2. Особенно критично, если АМН – менее 1.
Овариальный резерв никак улучшить нельзя! Раскачать, улучшить, восстановить, сохранить невозможно. Ни БАДами, ни КОКами, ни особым питанием!
– заявила гинеколог.
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