Власти Украины взялись публично вакцинировать известных лиц. В то же время их критерии отбора – вообще не понятны.

Есть определенные сомнения, что их будут вакцинировать именно "остатками". Такое мнение в своем блоге "мнения мои тихие" высказал Артем Овдиенко.

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Ради популяризации вакцинации

По его словам, нет доверия, что в этой программе не будет коррупционной составляющей и что это все не превратится в продажу вакцины богачами, которые покупают себе место в очереди на внеплановые прививки.

Сразу замечу – я обеими руками "за" такую инициативу, ведь понимаю, зачем такое делается – ради популяризации вакцинации и ради развеивания необоснованных страхов относительно качества той вакцины,

– отметил Овдиенко.

Он отметил, что идея вакцинировать звезд шоу-бизнеса, известных лиц, лидеров общественного мнения – очень правильная. Эти лица для людей являются примером для подражания, они задают тон и настроения в обществе.

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Идею с пропагандой вакцинации криво реализовывают

"Однако с другой стороны – в обществе существует и недоверие относительно действий чиновников министерства здравоохранения. Поэтому когда чиновники анонсируют "внеплановые" прививки, то возникает подозрение, что не все там чисто", – сказал блогер.

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Как бы криво, как сказал Овдиенко, ни реализовывали идею с пропагандой вакцинации публичными лицами, если вместо утилизировать остатки вакцины ее колют людям – то он совсем не против, чтобы ее кололи.

Этапы вакцинации в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала