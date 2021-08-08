В частности, могут называть мутации вируса именами созвездий. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.
Интересно Обнаружили, что доступный препарат может уменьшить заражение коронавируса на 70%
Более того, названия мутаций по месту выявления организация считает дискриминацией. Еще в конце мая 2021 года организация стала называть мутации вируса по одной из 24 букв греческого алфавита.
Поэтому вполне вероятно, что мы когда-то сможем увидеть варианты болезни, известные как Овен, Близнецы или Орион.
Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже изучаем такую серию названий. Мы фактически рассматриваем звездные созвездия,
– пояснила она.
Также экспетр отметила, что возникновение новых штаммов болезни вызывает беспокойство.
Альтернатива – имена древнегреческих богов и богинь
Еще одной альтернативой выступали имена древнегреческих богов и богинь, добавила Керкхове. Позже от этого варианта решили отказаться частично из-за беспокойства по произношению.
Коронавирус в мире
Источник: Университет Хопкинса
- РНК-вирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, с начала пандемии обнаружили в более чем 202,2 миллиона человек по всему миру. Болезнь унесла жизни более 4,2 миллиона инфицированных.
- Больше всего переболевших коронавирусом зафиксировали в США – COVID-19 диагностировали в более чем 35,7 миллиона человек, по меньшей мере 616 тысяч – умерли.
- Сильно пострадала от инфекции и Индия, где болезнь обнаружили почти в 32 миллионов человек. Сейчас в стране зарегистрировали 427 тысяч смертей среди пациентов.
- Следующими по количеству случаев и смертей лидируют Бразилия, Франция и Россия.