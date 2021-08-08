Овен, Близнецы или Орион: если закончатся буквы, штаммы COVID-19 могут называть созвездиями

Во Всемирной организации здравоохранения предположили, что 24 буквы греческого алфавита может не хватить для обозначения штаммов коронавируса SARS-CoV-2. Поэтому, в ведомстве есть несколько идей, как называть новые варианты.

В частности, могут называть мутации вируса именами созвездий. Об этом рассказала эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове.

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Более того, названия мутаций по месту выявления организация считает дискриминацией. Еще в конце мая 2021 года организация стала называть мутации вируса по одной из 24 букв греческого алфавита.

. До сих пор назвали 11 мутаций: 4 варианта, которые вызывают беспокойство, включая дельта и бета; еще 4 интересные варианты, такие как эта и лямбда; плюс эпсилон, дита и тета.

Поэтому вполне вероятно, что мы когда-то сможем увидеть варианты болезни, известные как Овен, Близнецы или Орион.

Нам, вероятно, не хватит греческого алфавита, но мы уже изучаем такую ​​серию названий. Мы фактически рассматриваем звездные созвездия,

– пояснила она.

Также экспетр отметила, что возникновение новых штаммов болезни вызывает беспокойство.

Альтернатива – имена древнегреческих богов и богинь

Еще одной альтернативой выступали имена древнегреческих богов и богинь, добавила Керкхове. Позже от этого варианта решили отказаться частично из-за беспокойства по произношению.

Коронавирус в мире

Источник: Университет Хопкинса