Оздоравливает ли купание на Крещение: советы, которые следует учесть
Несмотря на то, что многие люди верят, что однократное купание на Крещение поможет оздоровиться и якобы закалит ваш иммунитет, следует понимать, что это не совсем так. Холодная вода может быть полезна только если закаляться регулярно!
В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения напомнили, что купание на Крещение может быть не совсем безопасным для вашего здоровья. В частности, в ведомстве отметили, что если вы все-таки решились искупаться в ледяной проруби, то хотя бы следует соблюдать правила.
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Как подготовиться к купанию на Крещение
- Выбирайте специально оборудованные для купания места с проверенным дном.
- Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду, это поможет "разогреть" организм.
- Снимите металлические украшения, ведь металл обладает способностью быстро охлаждаться, а контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм.
- Не ныряешь сразу же с головой – это может привести к резкому охлаждению организма.
Как помочь организму после купания
- После купания хорошо разотритесь полотенцем, как можно скорее смените мокрую одежду на сухую.
- Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть.
- Чтобы не замерзнуть – двигайтесь. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.
- Возьмите с собой термос с чаем.
Кому нельзя купаться на Крещение
Присоединяйтесь к крещенским купаниям только если полностью здоровы. Не стоит купаться беременным женщинам, а также детям до 6 лет. За детьми следует внимательно следить взрослым.
Можно ли "смыть" грехи
В частности, врач-инфиекционист Ольга Кобевко тоже считает одноразовые купания на Крещение плохой идеей.
Неоднократно, после Иордана поступали больные с соплями и пневмонией, которые называли меня безбожной, потому что я связывала болезнь с их купанием в проруби. Ни одна вода не смоет грехи, только праведную жизнь, молитва и добрые дела – очистят вашу душу. А прорубь – это временный выброс гормонов, на действие холодового раздражителя, написала Ольга Кобевко в фейсбуке.
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