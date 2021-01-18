Несмотря на то, что многие люди верят, что однократное купание на Крещение поможет оздоровиться и якобы закалит ваш иммунитет, следует понимать, что это не совсем так. Холодная вода может быть полезна только если закаляться регулярно!

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения напомнили, что купание на Крещение может быть не совсем безопасным для вашего здоровья. В частности, в ведомстве отметили, что если вы все-таки решились искупаться в ледяной проруби, то хотя бы следует соблюдать правила.

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Как подготовиться к купанию на Крещение

Выбирайте специально оборудованные для купания места с проверенным дном.

Обязательно сделайте зарядку перед тем, как зайти в воду, это поможет "разогреть" организм.

Снимите металлические украшения, ведь металл обладает способностью быстро охлаждаться, а контакт с кожей может привести к обморожению отдельных участков или холодовых травм.

Не ныряешь сразу же с головой – это может привести к резкому охлаждению организма.

Это важно! Заходите в воду постепенно: намочите лицо, грудь, живот и спину, а потом погружайтесь по шею. Находитесь в воде не дольше 3-5 секунд.

Как помочь организму после купания

После купания хорошо разотритесь полотенцем, как можно скорее смените мокрую одежду на сухую.

Не оставляйте открытыми конечности и голову: через ладони и обнаженную голову вы теряете много тепла и можете заболеть.

Чтобы не замерзнуть – двигайтесь. Движения помогут ускорить кровообращение, а следовательно вы не замерзнете.

Возьмите с собой термос с чаем.

Обратите внимание: алкоголь создает лишь иллюзию тепла и в свою очередь приводит к огромной его потере. Курение же уменьшает скорость кровообращения в конечностях, а значит делает их более уязвимыми к холоду.

Кому нельзя купаться на Крещение

Присоединяйтесь к крещенским купаниям только если полностью здоровы. Не стоит купаться беременным женщинам, а также детям до 6 лет. За детьми следует внимательно следить взрослым.

Можно ли "смыть" грехи

В частности, врач-инфиекционист Ольга Кобевко тоже считает одноразовые купания на Крещение плохой идеей.

Неоднократно, после Иордана поступали больные с соплями и пневмонией, которые называли меня безбожной, потому что я связывала болезнь с их купанием в проруби. Ни одна вода не смоет грехи, только праведную жизнь, молитва и добрые дела – очистят вашу душу. А прорубь – это временный выброс гормонов, на действие холодового раздражителя, написала Ольга Кобевко в фейсбуке.

От редакции: Помните, что закаливания должны быть регулярными, лучше начинать еще летом, одноразовое же погружение в воду никак не восстановит ваш иммунитет, а лишь спровоцирует немало рисков для здоровья.